Невилл об АПЛ: «Арсенал» – единственная команда, которая может бросить вызов «Сити». «Ливерпулю» чего-то не хватает, как и «Челси»
Гари Невилл считает «Арсенал» единственным конкурентом «Манчестер Сити» в АПЛ.
В следующее воскресенье лондонцы сыграют в гостях с «Ливерпулем» в 9-м туре Премьер-лиги.
«Разыграют ли эти две команды [на «Энфилде»] титул? Я так не думаю.
«Ливерпуль» сейчас интересно проявляет себя в обороне. Я бы хотел оценить их ближе к Рождеству. Я все еще думаю, что им чего-то не хватает.
С «Челси» то же самое, они не выиграют лигу. Я думаю, что «Арсенал» – единственная команда, которая может бросить вызов «Сити». Но нельзя позволить себе отставать на слишком много очков», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
После 8 туров «Ливерпуль», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» занимает 2-е место, отставая на 1 очко. «Арсенал» идет третьим с 17 очками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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