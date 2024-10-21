Невилл об АПЛ: «Арсенал» – единственная команда, которая может бросить вызов «Сити». «Ливерпулю» чего-то не хватает, как и «Челси»

Гари Невилл считает «Арсенал» единственным конкурентом «Манчестер Сити» в АПЛ.

В следующее воскресенье лондонцы сыграют в гостях с «Ливерпулем » в 9-м туре Премьер-лиги.

«Разыграют ли эти две команды [на «Энфилде»] титул? Я так не думаю.

«Ливерпуль» сейчас интересно проявляет себя в обороне. Я бы хотел оценить их ближе к Рождеству. Я все еще думаю, что им чего-то не хватает.

С «Челси » то же самое, они не выиграют лигу. Я думаю, что «Арсенал » – единственная команда, которая может бросить вызов «Сити». Но нельзя позволить себе отставать на слишком много очков», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

После 8 туров «Ливерпуль», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице АПЛ . «Манчестер Сити » занимает 2-е место, отставая на 1 очко. «Арсенал » идет третьим с 17 очками.