Галлас про фаворитов АПЛ: «Ман Сити» уже не такой грозный и может терять очки, «Арсеналу» надо держаться поближе. «Ливерпуль» впечатляет. «Челси» в гонке не участвует»

Вильям Галлас назвал фаворитов Премьер-лиги.

«Челси » не участвует в гонке за титулом в этом сезоне. Не могу его включить в число претендентов, он недостаточно хорош, чтобы выиграть. Простите, но ему просто не хватит стабильности, чтобы бросить вызов таким командам, как «Манчестер Сити », «Ливерпуль» и «Арсенал».

Именно эти клубы будут участвовать в гонке. Даже несмотря на то, что «Арсенал» уступил «Борнмуту» и отстает от «Ливерпуля » на 4 очка, это еще не конец. «Арсеналу» надо проснуться перед следующим матчем и понять, что больше таких ошибок делать нельзя. Выбора нет.

«Ман Сити» уже не такой грозный, как прежде, и кажется, будто он может терять очки. Вот почему для «Арсенала» важно быть рядом с вершиной на расстоянии вытянутой руки.

«Ливерпуль» впечатляет. Будет очень интересно посмотреть, как он будет развиваться в ближайшие недели», – сказал бывший защитник «Арсенала » в интервью Prime Casino.