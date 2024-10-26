Галлас про фаворитов АПЛ: «Ман Сити» уже не такой грозный и может терять очки, «Арсеналу» надо держаться поближе. «Ливерпуль» впечатляет. «Челси» в гонке не участвует»
«Челси» не участвует в гонке за титулом в этом сезоне. Не могу его включить в число претендентов, он недостаточно хорош, чтобы выиграть. Простите, но ему просто не хватит стабильности, чтобы бросить вызов таким командам, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал».
Именно эти клубы будут участвовать в гонке. Даже несмотря на то, что «Арсенал» уступил «Борнмуту» и отстает от «Ливерпуля» на 4 очка, это еще не конец. «Арсеналу» надо проснуться перед следующим матчем и понять, что больше таких ошибок делать нельзя. Выбора нет.
«Ман Сити» уже не такой грозный, как прежде, и кажется, будто он может терять очки. Вот почему для «Арсенала» важно быть рядом с вершиной на расстоянии вытянутой руки.
«Ливерпуль» впечатляет. Будет очень интересно посмотреть, как он будет развиваться в ближайшие недели», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Prime Casino.
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