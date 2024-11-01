Гаврилов о сборной: «Лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея»

Юрий Гаврилов считает, что сборной РФ не стоит играть с непрофессионалами из Брунея.

«Зачем играть с любителями из Брунея? Какой смысл и цель в матче с таким слабым соперником? От нечего делать можно и с дворовой командой тогда сыграть.

Сборной России лучше провести матч с «Зенитом », чем с непрофессионалами из Брунея», — сказал экс-игрок сборной СССР.