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Гаврилов о сборной: «Лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея»

Юрий Гаврилов считает, что сборной РФ не стоит играть с непрофессионалами из Брунея.

«Зачем играть с любителями из Брунея? Какой смысл и цель в матче с таким слабым соперником? От нечего делать можно и с дворовой командой тогда сыграть. 

Сборной России лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея», — сказал экс-игрок сборной СССР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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