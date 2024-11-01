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  • Будущее Фонсеки в «Милане» зависит от матчей до ноябрьского перерыва. Сарри, Аллегри, Тудор и Терзич – в шорт-листе (Calciomercato)
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Будущее Фонсеки в «Милане» зависит от матчей до ноябрьского перерыва. Сарри, Аллегри, Тудор и Терзич – в шорт-листе (Calciomercato)

У Паулу Фонсеки есть три матча на исправление турнирного положения «Милана».

У тренера нет сильной поддержки со стороны руководства «россонери», будущее португальца во многом зависит от трех матчей, которые пройдут до ноябрьской международной паузы – с «Монцей», «Реалом» и «Кальяри», сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Милан» уже рассматривает варианты с Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, Игором Тудором и Эдином Терзичем, при этом ни один из этих тренеров не является кандидатом номер один.

После 9 матчей «россонери» занимают в Серии А 8-е место. После 3 туров в Лиге чемпионов «Милан» идет 25-м.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
logoМилан
logoИгор Тудор
logoсерия А Италия
отставки
logoМассимилиано Аллегри
logoПаулу Фонсека
logoМаурицио Сарри
logoЭдин Терзич
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