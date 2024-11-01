Будущее Фонсеки в «Милане» зависит от матчей до ноябрьского перерыва. Сарри, Аллегри, Тудор и Терзич – в шорт-листе (Calciomercato)

У Паулу Фонсеки есть три матча на исправление турнирного положения «Милана».

У тренера нет сильной поддержки со стороны руководства «россонери», будущее португальца во многом зависит от трех матчей, которые пройдут до ноябрьской международной паузы – с «Монцей», «Реалом» и «Кальяри», сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Милан » уже рассматривает варианты с Маурицио Сарри , Массимилиано Аллегри , Игором Тудором и Эдином Терзичем , при этом ни один из этих тренеров не является кандидатом номер один.

После 9 матчей «россонери» занимают в Серии А 8-е место. После 3 туров в Лиге чемпионов «Милан» идет 25-м.