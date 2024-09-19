«Милан» рассматривает Тухеля, Сарри, Аллегри и Терзича как кандидатов на замену Фонсеке

«Милан» ищет кандидатов на замену Паулу Фонсеке.

Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли лишь один матч из пяти.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство клуба серьезно задумалось о возможности увольнения Фонсеки . Ключевую роль в этом вопросе может сыграть результат дерби с «Интером ».

Главными иностранными кандидатами на пост главного тренера миланцев являются Томас Тухель и Эдин Терзич. Клуб также рассматривает кандидатуры двух итальянских специалистов – это Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри .