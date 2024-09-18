«Милан» может назначить Терзича в случае увольнения Фонсеки. Экс-тренер «Боруссии» готов возглавить «россонери»
Эдин Терзич может возглавить «Милан».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, результат предстоящего дерби с «Интером» может сыграть решающую роль в вопросе о будущем Паулу Фонсеки. Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли лишь один матч из пяти.
Одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана» является Эдин Терзич. Возглавлявший дортмундскую «Боруссию» специалист заинтересован в этой работе и посетил матч миланцев против «Ливерпуля» (1:3) в Лиге чемпионов.
Журналист Патрик Бергер отмечает, что с Терзичем и его окружением связался советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович.
Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом на эту должность является Массимилиано Аллегри.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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