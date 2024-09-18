«Милан» может назначить Терзича в случае увольнения Фонсеки. Экс-тренер «Боруссии» готов возглавить «россонери»

Эдин Терзич может возглавить «Милан».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, результат предстоящего дерби с «Интером » может сыграть решающую роль в вопросе о будущем Паулу Фонсеки . Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли лишь один матч из пяти.

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана» является Эдин Терзич . Возглавлявший дортмундскую «Боруссию» специалист заинтересован в этой работе и посетил матч миланцев против «Ливерпуля» (1:3) в Лиге чемпионов.

Журналист Патрик Бергер отмечает, что с Терзичем и его окружением связался советник владельцев «Милана » Златан Ибрагимович .

Ранее сообщалось , что еще одним кандидатом на эту должность является Массимилиано Аллегри.