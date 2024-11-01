Дуглас о «Зените»: «Изменились наши настроение и мотивация. Второе место — не то, на котором мы привыкли находиться. Разобрали ошибки в матче с «Локо»

Дуглас Сантос высказался о втором месте «Зенита» после 13 туров Мир РПЛ.

В субботу петербургский клуб примет «Динамо » Махачкала в рамках 14-го тура.

— По итогам прошлого тура «Краснодар» оторвался от «Зенита» в гонке за первое место в турнирной таблице. Как это сказалось на настроении и подготовке команды?

— Изменилось лишь наше настроение, наша мотивация. Потому что второе место — это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться. Все это лишь подстегнуло и повысило наш заряд на то, чтобы обязательно в предстоящем матче при наших болельщиках на родном стадионе обыграть соперника и, конечно же, приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем — это первое!

— После встречи с «Локомотивом» (1:1) вы говорили, что «Зенит» показал не лучшую свою игру. Успели ли разобрать свои ошибки?

— Да, конечно! Мы проанализировали, обсудили, разобрали не только ошибки, допущенные в матче с «Локомотивом », но и вообще все последние матчи, которые не так удались нашей команде, как хотелось бы.

Безусловно, все это должно помочь нам, и мы должны продемонстрировать в предстоящем матче, который очень важен для нас, что все выводы сделаны правильно, что у нас достаточно жажды, стремления победить и делать это с первой же минуты матча. Поэтому, конечно, предстоящая игра очень важна для того, чтобы все это снова показать и как можно скорее вернуться на первое место, – сказал защитник «Зенита ».