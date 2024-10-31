Лаутаро о том, что Месси отдал бы ему «Золотой мяч»: «Большая честь, что величайший игрок в истории так считает. Я провел отличный сезон с Аргентиной и «Интером»

Лаутаро Мартинес рад, что Лионель Месси считает его достойным «Золотого мяча».

– Лионель Месси, король «Золотого мяча», сказал, что в этом году вы заслужили эту награду больше, чем кто-либо другой. Каково это – получить такую оценку? И какие эмоции вы испытываете от того, что оказались в списке кандидатов?

– Для меня большая честь, что величайший игрок всех времен так считает. Я очень рад оказаться в числе претендентов.

Думаю, это признание того, что я провел отличный сезон со сборной, выиграв Кубок Америки, и с «Интером», выиграв скудетто, вторую звезду и Суперкубок Италии. С личной точки зрения тоже – я был лучшим бомбардиром обоих турниров и признан лучшим игроком Серии А, – сказал форвард «Интера» и сборной Аргентины.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в Париже в понедельник – награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Лаутаро занял в голосовании 7-е место.

Лаутаро о 7-м месте на «Золотом мяче»: «Ожидал большего, честно говоря. Иногда эти награды несправедливы, но я доволен своей работой в «Интере» и сборной»