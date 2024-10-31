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Лаутаро о 7-м месте на «Золотом мяче»: «Ожидал большего, честно говоря. Иногда эти награды несправедливы, но я доволен своей работой в «Интере» и сборной»

Лаутаро Мартинес не доволен 7-м местом в итоговом рейтинге «Золотого мяча».

«Конечно, можно улучшить [результат]. Честно говоря, я ожидал большего, но я работаю на «Интер» и сборную Аргентины.

Иногда эти награды несправедливы, но я доволен своей работой. Я возвращаюсь в форму.

Как вы знаете, я поздно начал предсезонку после долгого сезона. Я мало отдыхал и много играл, так что уставать – это нормально. Но мы все стараемся сделать все возможное, и мы должны продолжать, потому что сезон еще длинный», – сказал DAZN нападающий «Интера» и сборной Аргентины.

С полной статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Месси про «Золотой мяч»: «Лаутаро заслуживает его больше, чем кто-либо другой. Он провел потрясающий сезон, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил в финале»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoСборная Аргентины по футболу
рейтинги
logoЗолотой мяч
logoЛаутаро Мартинес
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