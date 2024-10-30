Чилийский журналист включил Родри, Лаутаро и Карвахаля в свою тройку на голосовании «Золотого мяча»: «Винисиуса и Беллингема – нет, потому что они очень плохо провели турниры сборных»
Чилийский журналист объяснил свой выбор на голосовании «Золотого мяча».
Данило Диас поставил Родри на первое место в списке лучших футболистов сезона, Лаутаро Мартинеса – на второе, Даниэля Карвахаля – на третье.
«Я не включил Винисиуса и Беллингема, потому что они очень плохо провели турниры сборных.
Винисиус 17 раз потерял мяч в игре с Коста-Рикой и, кажется, 13 или 14 – в матче с Парагваем в Кубке Америки. Обратите внимание, что при голосовании оценивается сезон-2023/2024, с августа по август», – сказал Диас.
Бензема о «Золотом мяче» Родри: «Хороший игрок, но он не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Винисиус делал это не раз. Я говорил с ним, он расстроен»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ADN
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