Чилийский журналист включил Родри, Лаутаро и Карвахаля в свою тройку на голосовании «Золотого мяча»: «Винисиуса и Беллингема – нет, потому что они очень плохо провели турниры сборных»

Чилийский журналист объяснил свой выбор на голосовании «Золотого мяча».

Данило Диас поставил Родри на первое место в списке лучших футболистов сезона, Лаутаро Мартинеса – на второе, Даниэля Карвахаля – на третье.

«Я не включил Винисиуса и Беллингема , потому что они очень плохо провели турниры сборных.

Винисиус 17 раз потерял мяч в игре с Коста-Рикой и, кажется, 13 или 14 – в матче с Парагваем в Кубке Америки. Обратите внимание, что при голосовании оценивается сезон-2023/2024, с августа по август», – сказал Диас.

Бензема о «Золотом мяче» Родри: «Хороший игрок, но он не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Винисиус делал это не раз. Я говорил с ним, он расстроен»