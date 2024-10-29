Месси поздравил победителей и номинантов «Золотого мяча»: «Особенно Дибу, Лаутаро, Скалони и Гарначо. Очень приятно видеть их там!»

Лионель Месси поздравил победителей и номинантов «Золотого мяча».

По итогам сезона-2023/24 награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Поздравляю всех победителей и номинантов «Золотого мяча» в 2024 году.

Особенно Дибу (как здорово – еще одна награда лучшего вратаря мира!), Лаутаро, Лео и Але. Очень приятно видеть их там!», – написал капитан сборной Аргентины и «Интер Майами » Лионель Месси .

Дибу – это вратарь «Астон Виллы » Лаутаро Мартинес , Лаутаро – форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, Лео – главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони , Але – полузащитник «Манчестер Юнайтед » Алехандро Гарначо .