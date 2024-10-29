Месси поздравил победителей и номинантов «Золотого мяча»: «Особенно Дибу, Лаутаро, Скалони и Гарначо. Очень приятно видеть их там!»
Лионель Месси поздравил победителей и номинантов «Золотого мяча».
По итогам сезона-2023/24 награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
«Поздравляю всех победителей и номинантов «Золотого мяча» в 2024 году.
Особенно Дибу (как здорово – еще одна награда лучшего вратаря мира!), Лаутаро, Лео и Але. Очень приятно видеть их там!», – написал капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.
Дибу – это вратарь «Астон Виллы» Лаутаро Мартинес, Лаутаро – форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, Лео – главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, Але – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Лионеля Месси
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