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Пивоваров о высказываниях Орлова про «Динамо»: «Они субъективны. Понятно, что он поддерживает команду из Санкт-Петербурга»

Павел Пивоваров высказался о заочном споре Андрея Сметанина и Геннадия Орлова.

Ранее комментатор высказался об игре московского клуба: «В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена. Тюкавин не встроен, Бальбуэна не хватает скорости, Макаров сам по себе». Также Орлов назвал хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля «бандитом», комментируя его грубый фол на Венделе в матче Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).

Бывший вратарь «Динамо» ответил: «Орлову с высот Лахта-центра, наверное, хорошо подсвечивают проблемы всех конкурентов «Зенита». А вот в своем глазу он бревна не замечает. Хотя футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков. Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров».

– Как относитесь к наметившемуся баттлу дуайена Орлова и вратаря Андрея Сметанина – первый нападает на «Динамо» в стилистике 90-х, второй колко отвечает, попинывая «Зенит».

– Геннадия Сергеевича знаю лично, отношусь с уважением. Понятно, что он поддерживает команду из Санкт-Петербурга. Его высказывания субъективны.

– Считаете ли вы их паскудными?

– Не хотел бы присоединяться к такому определению. Не хотел бы никого обижать, – заявил генеральный директор «Динамо».

Сметанин о том, что Орлов назвал Карраскаля «бандитом»: «Фанаты скандируют «Зенит» – позор российского футбола» из-за таких высказываний в том числе. Любую историю можно довести до абсурда»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoГеннадий Орлов
logoАндрей Сметанин
Павел Пивоваров
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