Пивоваров о высказываниях Орлова про «Динамо»: «Они субъективны. Понятно, что он поддерживает команду из Санкт-Петербурга»
Ранее комментатор высказался об игре московского клуба: «В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена. Тюкавин не встроен, Бальбуэна не хватает скорости, Макаров сам по себе». Также Орлов назвал хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля «бандитом», комментируя его грубый фол на Венделе в матче Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).
Бывший вратарь «Динамо» ответил: «Орлову с высот Лахта-центра, наверное, хорошо подсвечивают проблемы всех конкурентов «Зенита». А вот в своем глазу он бревна не замечает. Хотя футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков. Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров».
– Как относитесь к наметившемуся баттлу дуайена Орлова и вратаря Андрея Сметанина – первый нападает на «Динамо» в стилистике 90-х, второй колко отвечает, попинывая «Зенит».
– Геннадия Сергеевича знаю лично, отношусь с уважением. Понятно, что он поддерживает команду из Санкт-Петербурга. Его высказывания субъективны.
– Считаете ли вы их паскудными?
– Не хотел бы присоединяться к такому определению. Не хотел бы никого обижать, – заявил генеральный директор «Динамо».
Сметанин о том, что Орлов назвал Карраскаля «бандитом»: «Фанаты скандируют «Зенит» – позор российского футбола» из-за таких высказываний в том числе. Любую историю можно довести до абсурда»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий