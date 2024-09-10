Сметанин о критике «Динамо» Орловым: «В своем глазу бревна не замечает. Трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит. Добавим вечно недовольных гигантскими зарплатами легионеров»
Андрей Сметанин ответил на критику «Динамо» со стороны Геннадия Орлова.
Ранее комментатор высказался об игре московского клуба: «В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена. Тюкавин не встроен, Бальбуэна не хватает скорости, Макаров сам по себе».
«Геннадий Орлов в очередной раз высказался про «Динамо», и многие журналисты просят меня ответить. Честно – после высказывания о «бандите Карраскале» не очень хочется тратить на это свое время. Но если уж просите...
Орлову с высот Лахта-центра, наверное, хорошо подсвечивают проблемы всех конкурентов «Зенита». А вот в своем глазу он бревна не замечает. Хотя футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков. Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров.
В общем, проблем хватает, так что есть все основания считать, что юбилей «Зенита» может пройти не в соответствии с ожиданиями», – сказал бывший вратарь «Динамо».
Сметанин о том, что Орлов назвал Карраскаля «бандитом»: «Фанаты скандируют «Зенит» – позор российского футбола» из-за таких высказываний в том числе. Любую историю можно довести до абсурда»
Забавно. И не обидно Сметанину и ко, что их команды вот уже 6 лет подряд возят по газону какие-то "немотивированные, вечно недовольные" легионеры? Насколько же жалкие тогда их команды, если не могут обыграть немотивированных "латиносов"?
В общем, Сметанин вроде как Зенит хотел уколоть, а получилось что на спину Динамо плюнул.
Только Орлов своё мнение высказал корректно и +- аргументировал, а Сметанин скатился в какую-то пафосную истерику.
Будет ластами махать и щебетать, быстро поплывет в сторону Черного моря)))
Нас Дзюба не развалил!!!
А, так вот что помешало Динамо взять чемпионство в прошлом году. А я думал, они сами себе в шорты нагадили. А это все таки заговор был.
>лишь бы ослабить конкурентов
Удивительным образом, конкуренты Зенита сплошь Крылья, Сочи да Оренбург.
Примерно так.
🤣
Особенно прикольно, как немотивированные Вендел и Клаудиньо уже который год лучшие в лиге. А представляете, если бы у них еще и глаза горели.
Всё решали игровые качества. И сейчас решают.
У Зенита хотя бы отдача от вложений есть. А Динамо последние 20 лет вбухивало огромные средства, без какого-либо видимого результата.
Степашин, ты? Ну когда больше гордиться нечем, приходится выдумывать себе вот такие вот ложные перемоги.
Во-первых, не 10, а 8. Во-вторых, задача профессионального клуба титулы выигрывать, а не воспитанниками меряться. В-третьих, это не системный процесс, а стечение обстоятельств, поэтому Динамо один единственный раз поиграв 8 воспитанниками, тут же прикупило себе марокканца и бразила, чтобы воспитанники Гладышев и Грулев поменьше играли, а как только выздоровел Майсторович играть стал именно он, а не какой-нибудь маленький динамик. У вас сейчас в команде 13 легионеров, т.е. максимально разрешённое регламентом количество.
А уж про народные деньги ВТБшному недоразумению лучше вообще не заикаться. Если бы не народные деньги, Динамо, которое только в этом веке банкротилось уже раза 3, но каждый раз спасалось шальными народными деньгами, уже давно бы "играло" в лиге с Тосно и Амкаром.
Как не посмотришь списки лучших, там постоянно другие)))
Ну и после позорнейшего фиаско Динамо в 30-м туре прошлого чемпионата, болельщикам Динамо следует всем поголовно утопиться в Москва-реке.