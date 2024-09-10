Сметанин о критике «Динамо» Орловым: «В своем глазу бревна не замечает. Трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит. Добавим вечно недовольных гигантскими зарплатами легионеров»

Андрей Сметанин ответил на критику «Динамо» со стороны Геннадия Орлова.

Ранее комментатор высказался об игре московского клуба: «В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена. Тюкавин не встроен, Бальбуэна не хватает скорости, Макаров сам по себе».

« в очередной раз высказался про « », и многие журналисты просят меня ответить. Честно – после высказывания о «бандите Карраскале» не очень хочется тратить на это свое время. Но если уж просите...

Орлову с высот Лахта-центра, наверное, хорошо подсвечивают проблемы всех конкурентов «Зенита». А вот в своем глазу он бревна не замечает. Хотя футбольные люди прекрасно знают: трансфером в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков. Добавим к этому и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров.

В общем, проблем хватает, так что есть все основания считать, что юбилей « » может пройти не в соответствии с ожиданиями», – сказал бывший вратарь «Динамо».

Сметанин о том, что Орлов назвал Карраскаля «бандитом»: «Фанаты скандируют «Зенит» – позор российского футбола» из-за таких высказываний в том числе. Любую историю можно довести до абсурда»