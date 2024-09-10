Сметанин о критике «Динамо» Орловым: «В своем глазу бревна не замечает. Трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит. Добавим вечно недовольных гигантскими зарплатами легионеров»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Андрей Сметанин Клаудиньо Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Сметанин ответил на критику «Динамо» со стороны Геннадия Орлова.

Ранее комментатор высказался об игре московского клуба: «В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена. Тюкавин не встроен, Бальбуэна не хватает скорости, Макаров сам по себе».

«Геннадий Орлов в очередной раз высказался про «Динамо», и многие журналисты просят меня ответить. Честно – после высказывания о «бандите Карраскале» не очень хочется тратить на это свое время. Но если уж просите...

Орлову с высот Лахта-центра, наверное, хорошо подсвечивают проблемы всех конкурентов «Зенита». А вот в своем глазу он бревна не замечает. Хотя футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков. Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров.

В общем, проблем хватает, так что есть все основания считать, что юбилей «Зенита» может пройти не в соответствии с ожиданиями», – сказал бывший вратарь «Динамо».

Сметанин о том, что Орлов назвал Карраскаля «бандитом»: «Фанаты скандируют «Зенит» – позор российского футбола» из-за таких высказываний в том числе. Любую историю можно довести до абсурда»

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51 комментарий
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Не видел ни одного недовольного гигантской зарплатой легионера или паспортиста
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+22
"Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров."

Забавно. И не обидно Сметанину и ко, что их команды вот уже 6 лет подряд возят по газону какие-то "немотивированные, вечно недовольные" легионеры? Насколько же жалкие тогда их команды, если не могут обыграть немотивированных "латиносов"?

В общем, Сметанин вроде как Зенит хотел уколоть, а получилось что на спину Динамо плюнул.

Только Орлов своё мнение высказал корректно и +- аргументировал, а Сметанин скатился в какую-то пафосную истерику.
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Ну все из-за дельфина Зенит развалится)))
Будет ластами махать и щебетать, быстро поплывет в сторону Черного моря)))
Нас Дзюба не развалил!!!
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+10
Я не могу понять логику. Вечно недовольные своими гигансткими зарплами легионеры. Это как?
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-5
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"Есть основания считать", что Зенит находится на 1-м месте турнирной таблицы РПЛ, а "великое Динамо" со своим суперколлективом и поставленной игрой - на 6-м. Так что Зенит в очередной раз - главный претендент на чемпионство, а Динамо свой единственный в 21 веке шанс упустило в прошлом сезоне и следующий шанс у него будет теперь лет через 50, никак не раньше.
+14
-8
+6
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Я не могу понять логику. Вечно недовольные своими гигансткими зарплами легионеры. Это как?
Это "московская" логика и заключается она в принципиальном отсутствии какой бы то ни было логики вообще.
+11
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+5
Ответ Portal
У Динамо в каком-то матче на поле выходило 10 (!!!) воспитанников собственной Академии. Бюджет меньше бюджета Зенита в разы. Позор российского футбола это толпа дорогих бразильцев, содержащихся за народные деньги и кладбище российских талантов, которые скупаются на лавку со всей Лиги, лишь бы ослабить конкурентов, и не дать им приблизиться к потешному полку питерских бояр. Я бы на месте болельщиков Зенита от стыда застрелился. А ты вот даже гордишься, судя по всему.
>не дать им приблизиться к потешному полку питерских бояр.
А, так вот что помешало Динамо взять чемпионство в прошлом году. А я думал, они сами себе в шорты нагадили. А это все таки заговор был.
>лишь бы ослабить конкурентов
Удивительным образом, конкуренты Зенита сплошь Крылья, Сочи да Оренбург.
+10
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+4
Да пусть вендел вечно растренерованным и недовольным играет....
+5
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+4
ОК, Сметанин, в Динамо все идеально отлажено. Не возбуждайся!
+5
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+3
Ответ Alрина M
Адепты Генки Орлова. Что вы хотите...
В каком-то матче и Зенит выходил без легионеров. И?
+4
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Я не могу понять логику. Вечно недовольные своими гигансткими зарплами легионеры. Это как?
"Нахрена, вы мне так много платите? Надоели"!
Примерно так.
🤣
+5
-2
+3
Что он хотел сказать ??? Есть перевод?
+3
-1
+2
Зенит титулы собирает, а динамо сплошные отсосиновики. Вот тебе и бревно.
+3
-1
+2
Ответ Celsius
Да хоть двадцать воспитанников! Задача клубов РПЛ - выиграть чемпионат, а не демонстрировать воспитанников. Ну и после позорнейшего фиаско Динамо в 30-м туре прошлого чемпионата, болельщикам Динамо следует всем поголовно утопиться в Москва-реке.
Поддерживаю! Выиграл? Молодец! заслужил... Проиграл? Плохо играл) и тут не важно легионеры, воспитанники, задача выиграть!
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+2
Как у него пригорело.
Особенно прикольно, как немотивированные Вендел и Клаудиньо уже который год лучшие в лиге. А представляете, если бы у них еще и глаза горели.
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+2
Квинтэссенция интервью: "Есть все основания считать, etc". Все. Какие все, хоть парочку бы назвал. Соболев и высказывания ГСО, эти вот основания? Основания тут только в том, лучше или хуже будет Зенит по результатам, чем конкуренты. Но так сказать банально, конечно. Лучше просто ляпнуть про "все основания" и гордо удалиться
+3
-1
+2
Упрёки по поводу "мин замедленного действия в раздевалке" вообще выглядят смешно, если вспомнить трансферы в Динамо Кокорина и Денисова - мягко скажем, не самых "коллективных" и лояльных к руководству игроков.

Всё решали игровые качества. И сейчас решают.

У Зенита хотя бы отдача от вложений есть. А Динамо последние 20 лет вбухивало огромные средства, без какого-либо видимого результата.
+2
-1
+1
Ответ Portal
У Динамо в каком-то матче на поле выходило 10 (!!!) воспитанников собственной Академии. Бюджет меньше бюджета Зенита в разы. Позор российского футбола это толпа дорогих бразильцев, содержащихся за народные деньги и кладбище российских талантов, которые скупаются на лавку со всей Лиги, лишь бы ослабить конкурентов, и не дать им приблизиться к потешному полку питерских бояр. Я бы на месте болельщиков Зенита от стыда застрелился. А ты вот даже гордишься, судя по всему.
"У Динамо в каком-то матче на поле выходило 10 (!!!) воспитанников собственной Академии"

Степашин, ты? Ну когда больше гордиться нечем, приходится выдумывать себе вот такие вот ложные перемоги.

Во-первых, не 10, а 8. Во-вторых, задача профессионального клуба титулы выигрывать, а не воспитанниками меряться. В-третьих, это не системный процесс, а стечение обстоятельств, поэтому Динамо один единственный раз поиграв 8 воспитанниками, тут же прикупило себе марокканца и бразила, чтобы воспитанники Гладышев и Грулев поменьше играли, а как только выздоровел Майсторович играть стал именно он, а не какой-нибудь маленький динамик. У вас сейчас в команде 13 легионеров, т.е. максимально разрешённое регламентом количество.

А уж про народные деньги ВТБшному недоразумению лучше вообще не заикаться. Если бы не народные деньги, Динамо, которое только в этом веке банкротилось уже раза 3, но каждый раз спасалось шальными народными деньгами, уже давно бы "играло" в лиге с Тосно и Амкаром.
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+1
Ответ fil_spb
"Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров." Забавно. И не обидно Сметанину и ко, что их команды вот уже 6 лет подряд возят по газону какие-то "немотивированные, вечно недовольные" легионеры? Насколько же жалкие тогда их команды, если не могут обыграть немотивированных "латиносов"? В общем, Сметанин вроде как Зенит хотел уколоть, а получилось что на спину Динамо плюнул. Только Орлов своё мнение высказал корректно и +- аргументировал, а Сметанин скатился в какую-то пафосную истерику.
так все его интервью примерно в таком стиле и звучат
+3
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+1
Ответ schwein
Как у него пригорело. Особенно прикольно, как немотивированные Вендел и Клаудиньо уже который год лучшие в лиге. А представляете, если бы у них еще и глаза горели.
Барриоса и Дуглоса Сантоса допишу в список.
+3
-2
+1
Ответ Celsius
Да хоть двадцать воспитанников! Задача клубов РПЛ - выиграть чемпионат, а не демонстрировать воспитанников. Ну и после позорнейшего фиаско Динамо в 30-м туре прошлого чемпионата, болельщикам Динамо следует всем поголовно утопиться в Москва-реке.
И супер игра Динамо 0-4 Ростов во втором круге)))
+2
-1
+1
Ответ schwein
Как у него пригорело. Особенно прикольно, как немотивированные Вендел и Клаудиньо уже который год лучшие в лиге. А представляете, если бы у них еще и глаза горели.
Вендел и Бариос, даже сборную спортса не попали)
Как не посмотришь списки лучших, там постоянно другие)))
+1
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+1
а лучше интервью ему не давать, не умеет
+2
-1
+1
Ответ Portal
У Динамо в каком-то матче на поле выходило 10 (!!!) воспитанников собственной Академии. Бюджет меньше бюджета Зенита в разы. Позор российского футбола это толпа дорогих бразильцев, содержащихся за народные деньги и кладбище российских талантов, которые скупаются на лавку со всей Лиги, лишь бы ослабить конкурентов, и не дать им приблизиться к потешному полку питерских бояр. Я бы на месте болельщиков Зенита от стыда застрелился. А ты вот даже гордишься, судя по всему.
Да хоть двадцать воспитанников! Задача клубов РПЛ - выиграть чемпионат, а не демонстрировать воспитанников.
Ну и после позорнейшего фиаско Динамо в 30-м туре прошлого чемпионата, болельщикам Динамо следует всем поголовно утопиться в Москва-реке.
+6
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+1
Ответ Tom_York
Вендел и Бариос, даже сборную спортса не попали) Как не посмотришь списки лучших, там постоянно другие)))
Там, скорее всего будут биотлонисты, нежели игроки Зенита.
0
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0
Ответ Celsius
"Есть основания считать", что Зенит находится на 1-м месте турнирной таблицы РПЛ, а "великое Динамо" со своим суперколлективом и поставленной игрой - на 6-м. Так что Зенит в очередной раз - главный претендент на чемпионство, а Динамо свой единственный в 21 веке шанс упустило в прошлом сезоне и следующий шанс у него будет теперь лет через 50, никак не раньше.
Счетчик сам себя не обнулит...
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0
Ответ gleb_k
В каком-то матче и Зенит выходил без легионеров. И?
И я так думаю, что вы слишком много смотрите интервью В. Карпина.
+1
-1
0
Ответ Celsius
Да хоть двадцать воспитанников! Задача клубов РПЛ - выиграть чемпионат, а не демонстрировать воспитанников. Ну и после позорнейшего фиаско Динамо в 30-м туре прошлого чемпионата, болельщикам Динамо следует всем поголовно утопиться в Москва-реке.
Для такого количества болельщиков Динамо и Яузы-реки хватит.
0
0
0
Ответ Celsius
"Есть основания считать", что Зенит находится на 1-м месте турнирной таблицы РПЛ, а "великое Динамо" со своим суперколлективом и поставленной игрой - на 6-м. Так что Зенит в очередной раз - главный претендент на чемпионство, а Динамо свой единственный в 21 веке шанс упустило в прошлом сезоне и следующий шанс у него будет теперь лет через 50, никак не раньше.
У Динамо в каком-то матче на поле выходило 10 (!!!) воспитанников собственной Академии. Бюджет меньше бюджета Зенита в разы. Позор российского футбола это толпа дорогих бразильцев, содержащихся за народные деньги и кладбище российских талантов, которые скупаются на лавку со всей Лиги, лишь бы ослабить конкурентов, и не дать им приблизиться к потешному полку питерских бояр. Я бы на месте болельщиков Зенита от стыда застрелился. А ты вот даже гордишься, судя по всему.
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Ответ СпорЦмен
Я бы обвинял тех, кто берёт интервью у мАсквободцев.
Полегче, бротелло. Кто там ваши автобусы топит? Не стоит эту тему без надобности...
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