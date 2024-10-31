Сане интересен «Арсеналу». Артета – большой поклонник вингера «Баварии»
По информации журналистов Bild Кристиана Фалька и Майкла Шреера, вингер «Баварии» включен в список потенциальных трансферов лондонцев.
Микель Артета – большой поклонник футболиста, с которым он работал в «Манчестер Сити».
Отмечается, что, в отличие от «Ньюкасла», «Арсенал» мог бы стать серьезным вариантом для немца, если бы он решил покинуть «Баварию».
Действующий контракт Сане с клубом рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что мюнхенцы работают над продлением контракта игрока, чтобы избежать бесплатного ухода.
В этом сезоне 28-летний полузащитник провел 4 матча в Бундеслиге, забив 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
«Ньюкаслу» интересен Сане. Вингер «Баварии» хочет только в клубы из ЛЧ и скорее выберет «Барсу» (Кристиан Фальк)
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