Сане интересен «Арсеналу». Артета – большой поклонник вингера «Баварии»

Лерой Сане интересен «Арсеналу».

По информации журналистов Bild Кристиана Фалька и Майкла Шреера, вингер «Баварии» включен в список потенциальных трансферов лондонцев.

Микель Артета – большой поклонник футболиста, с которым он работал в «Манчестер Сити».

Отмечается, что, в отличие от «Ньюкасла», «Арсенал» мог бы стать серьезным вариантом для немца, если бы он решил покинуть «Баварию».

Действующий контракт Сане с клубом рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что мюнхенцы работают над продлением контракта игрока, чтобы избежать бесплатного ухода.

В этом сезоне 28-летний полузащитник провел 4 матча в Бундеслиге, забив 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

«Ньюкаслу» интересен Сане. Вингер «Баварии» хочет только в клубы из ЛЧ и скорее выберет «Барсу» (Кристиан Фальк)