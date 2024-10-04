«Ньюкаслу» интересен Сане. Вингер «Баварии» хочет только в клубы из ЛЧ и скорее выберет «Барсу» (Кристиан Фальк)
При этом, по информации Кристиана Фалька, возможность подписания англичанами вингера «Баварии» будет зависеть от их результатов по итогам сезона.
«Стоит ли считать «Ньюкасл» серьезными претендентами на Лероя Сане, будет зависеть от того, как они выступят в Премьер-лиге. Я думаю, что Сане будет рассматривать только клубы, играющие в Лиге чемпионов.
«Ньюкаслу» также придется отдать много денег, если они захотят подписать его, и я не уверен, что они могут себе его позволить.
В данный момент Лерою Сане нужно следить за рынком, так как он все еще ведет переговоры с «Баварией», и они остаются его первым вариантом. Он бы с удовольствием остался, но понимает, что с Майклом Олисе в составе ему будет непросто.
Летом ему нужно посмотреть, сколько клубов будут действительно заинтересованы. Раньше ходили слухи о «Реале», но я думаю, что после перехода Килиана Мбаппе эта возможность закрыта.
«Барселона» всегда ищет свободных агентов, но я не уверен, смогут ли они обеспечить ему зарплату. Тем не менее это всегда вариант, и я думаю, что он скорее предпочтет присоединиться к «Барселоне», чем к «Ньюкаслу», – сказал инсайдер CaughtOffside.
Сейчас Сане постепенно возвращается в основной состав мюнхенцев после операции на паху, сделанной летом после вылета сборной Германии с Евро-2024. В этом сезоне Бундеслиги он провел 2 матча. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий