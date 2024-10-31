Ван Нистелрой об «МЮ»: «Во многих матчах мы могли добиться большего. Мне ясно дали понять, что я недолго пробуду временным тренером – хочу вернуться к работе ассистента и помогать клубу»

Руд ван Нистелрой хочет остаться в «МЮ» после назначения нового главного тренера.

Ван Нистелрой временно исполняет обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки Эрика тен Хага – вчера команда под его руководством разгромила «Лестер» (5:2) в матче Кубка английской лиги.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время «МЮ» назначит главным тренером Рубена Аморима из «Спортинга».

– Мне предельно ясно дали понять, что работа [временного тренера] не продлится долго. Меня это устроило. Жаль, что Эрику пришлось уйти. Посмотрим, что будет после воскресенья.

Я по-прежнему очень хочу вернуться к работе ассистента в этом и следующем сезоне, я очень мотивирован помогать клубу – это и есть моя цель.

– Что пошло не так у «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и почему?

– Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я помню, как мы забили «Брайтону», но в итоге проиграли 1:2. Во многих матчах мы чувствовали, что могли добиться лучшего результата – например, против «Пэлас», «Вест Хэма», «Порту», «Фенербахче». Но также мы знаем, что главное – это результат, и это часть нашей работы, – сказал ван Нистелрой.