Ван Нистелрой о дубле Каземиро: «Для «МЮ» он пример. Его сделали виноватым за матч с «Ливерпулем», но это абсолютно не соответствовало действительности»
Руд ван Нистелрой оценил дубли Каземиро и Бруну Фернандеша.
Хавбеки «Манчестер Юнайтед» отличились в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Лестером» (5:2).
«Я не мог просить большего. Я рад за Каземиро: то, как он тренируется и помогает команде, служит примером. Мы рады, что он с нами.
Его сделали виноватым за матч с «Ливерпулем» (0:3), но это нечестно и абсолютно не соответствовало действительности. Для нас он пример. Я праздновал голы, радуясь в том числе за него.
Я не беспокоился насчет Бруну. Я вижу его каждый день на тренировках. Вижу, как он готовится и помогает команде. Он многое берет на свои плечи. Он отвечает за все в клубе. Сегодня у него была свобода. Я сказал ему сыграть хорошо и насладиться этим. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – сказал и.о. тренера «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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