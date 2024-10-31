Ван Нистелрой после 5:2 с «Лестером»: «Удача была на стороне «МЮ» – с «Вест Хэмом», «Фенербахче» и «Брентфордом» у нас было больше моментов. Я здесь для того, чтобы помогать клубу в любой роли»
В первом матче после увольнения Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Мы забили несколько отличных мячей, начиная с красивого гола Каземиро. Должен сказать, что нам немного повезло.
Два попадания в штангу, и мяч попадает в ноги Каземиро, а Бруну поразил ворота со штрафного – он забил впервые за долгое время, поэтому я рад, что он сделал дубль.
[«МЮ» забил] пять голов, но в матчах против «Вест Хэма», «Фенербахче» и «Брентфорда» мы создали гораздо больше моментов. Неожиданно удача оказалась на нашей стороне.
Я пришел сюда в качестве ассистента, чтобы помогать клубу. Теперь в этой роли я помогаю столько, сколько потребуется. Я здесь для того, чтобы и дальше помогать клубу строить свое будущее.
Я здесь, чтобы помогать, служить и отдавать все свои силы клубу в любой роли, поскольку вокруг меня много людей, которые хотят для клуба самого лучшего, и это никогда не изменится», – сказал временный тренер «Манчестер Юнайтед».
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