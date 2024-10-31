Каррагер назвал Холанда лучшим нападающим мира, Винисиуса – лучшим вингером, Родри – полузащитником, ван Дейка – защитником и Куртуа – лучшим вратарем среди действующих игроков
Джейми Каррагер назвал лучших игроков мира на каждом амплуа.
Бывшего защитника «Ливерпуля» попросили назвать лучшего вратаря, защитника, полузащитника, вингера и нападающего среди действующих игроков.
На позицию голкипера он выбрал Тибо Куртуа из «Реала». В защиту Каррагер поставил Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», назвав его лучшим в мире на своей позиции.
Лучшим хавбеком Каррагер считает Родри из «Манчестер Сити», а вингером – Винисиуса Жуниора из «Реала». На позицию нападающего он выбрал Эрлинга Холанда из «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Give me Sport
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