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Каррагер назвал Холанда лучшим нападающим мира, Винисиуса – лучшим вингером, Родри – полузащитником, ван Дейка – защитником и Куртуа – лучшим вратарем среди действующих игроков

Джейми Каррагер назвал лучших игроков мира на каждом амплуа.

Бывшего защитника «Ливерпуля» попросили назвать лучшего вратаря, защитника, полузащитника, вингера и нападающего среди действующих игроков.

На позицию голкипера он выбрал Тибо Куртуа из «Реала». В защиту Каррагер поставил Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», назвав его лучшим в мире на своей позиции.

Лучшим хавбеком Каррагер считает Родри из «Манчестер Сити», а вингером – Винисиуса Жуниора из «Реала». На позицию нападающего он выбрал Эрлинга Холанда из «Ман Сити».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Give me Sport
logoЛиверпуль
logoДжейми Каррагер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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рейтинги
logoТибо Куртуа
logoВирджил ван Дейк
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
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