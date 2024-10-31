Каррагер назвал Холанда лучшим нападающим мира, Винисиуса – лучшим вингером, Родри – полузащитником, ван Дейка – защитником и Куртуа – лучшим вратарем среди действующих игроков

Джейми Каррагер назвал лучших игроков мира на каждом амплуа.

Бывшего защитника «Ливерпуля » попросили назвать лучшего вратаря, защитника, полузащитника, вингера и нападающего среди действующих игроков.

На позицию голкипера он выбрал Тибо Куртуа из «Реала». В защиту Каррагер поставил Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», назвав его лучшим в мире на своей позиции.

Лучшим хавбеком Каррагер считает Родри из «Манчестер Сити », а вингером – Винисиуса Жуниора из «Реала». На позицию нападающего он выбрал Эрлинга Холанда из «Ман Сити».