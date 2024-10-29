Артета о том, что Каррагер сравнил его с Моуринью: «Не люблю сравнения – поступаю так, как лучше для команды. Знаю Жозе с 15 лет, им можно по-настоящему восхищаться»

Микель Артета ответил на сравнения с Жозе Моуринью.

После ничьей «Арсенала» с «Ливерпулем » (2:2) в 9-м туре АПЛ Джейми Каррагер заявил , что Артета «превращается в тренера с манерой Жозе Моуринью ».

«Я не говорю о себе. Я знаю его с 15 лет. Он тренировал меня, он работал в «Барселоне». Можно по-настоящему восхищаться им и тем, что он делает.

Я не люблю сравнивать себя ни с кем. Я поступаю так, как будет лучше для игроков и команды, чтобы добиться успеха», – сказал главный тренер «Арсенала ».

Каррагер о том, что Артета становится Моуринью: «Посмотрите, как игроки падали против «Ливерпуля», секретность перед матчем – кто готов играть, а кто – нет. Это все из арсенала Жозе»