Артета о том, что Каррагер сравнил его с Моуринью: «Не люблю сравнения – поступаю так, как лучше для команды. Знаю Жозе с 15 лет, им можно по-настоящему восхищаться»
Микель Артета ответил на сравнения с Жозе Моуринью.
После ничьей «Арсенала» с «Ливерпулем» (2:2) в 9-м туре АПЛ Джейми Каррагер заявил, что Артета «превращается в тренера с манерой Жозе Моуринью».
«Я не говорю о себе. Я знаю его с 15 лет. Он тренировал меня, он работал в «Барселоне». Можно по-настоящему восхищаться им и тем, что он делает.
Я не люблю сравнивать себя ни с кем. Я поступаю так, как будет лучше для игроков и команды, чтобы добиться успеха», – сказал главный тренер «Арсенала».
Каррагер о том, что Артета становится Моуринью: «Посмотрите, как игроки падали против «Ливерпуля», секретность перед матчем – кто готов играть, а кто – нет. Это все из арсенала Жозе»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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