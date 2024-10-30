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  • Каррагер об увольнении тен Хага из «МЮ» : «Просто глупо, что его оставили летом. Это было неизбежно – он должен был сразу взяться за дело и быть где-то на вершине лиги, чтобы остаться»
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Каррагер об увольнении тен Хага из «МЮ» : «Просто глупо, что его оставили летом. Это было неизбежно – он должен был сразу взяться за дело и быть где-то на вершине лиги, чтобы остаться»

Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» затянул с отставкой тренера.

«Это должно было произойти летом, и дело не в Эрике тен Хаге, а в новом владельце.

Все, что они сделали, это отложили все на девять матчей АПЛ и потратили летом 200 млн фунтов на игроков, которых определил тренер. Они могли прийти в клуб, потому что работали с ним в прошлом.

То, что они оставили его на посту, кажется просто глупым, потому что это [увольнение] было неизбежно. Он должен был взяться за дело сразу. Быть на вершине лиги или где-то рядом, чтобы остаться на этой работе», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Тен Хаг думал об уходе из «МЮ» летом из-за критики и слухов о переговорах с другими тренерами (De Telegraaf)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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