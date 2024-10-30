«Валенсия» попросила перенести матч с «Реалом» в связи с трауром из-за наводнения. «Мадрид» не против
Матч «Валенсии» и «Реала», вероятно, будет перенесен.
На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 62 человек.
После того, как в Испании объявили трехдневный траур, «Валенсия» обратилась в Ла Лигу с просьбой перенести игру, которая была запланирована на 2 ноября. «Реал» не возражает против этого.
Вероятность переноса матча на другую дату очень высока.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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