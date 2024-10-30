  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Валенсия» попросила перенести матч с «Реалом» в связи с трауром из-за наводнения. «Мадрид» не против
29

«Валенсия» попросила перенести матч с «Реалом» в связи с трауром из-за наводнения. «Мадрид» не против

Матч «Валенсии» и «Реала», вероятно, будет перенесен.

На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 62 человек.

После того, как в Испании объявили трехдневный траур, «Валенсия» обратилась в Ла Лигу с просьбой перенести игру, которая была запланирована на 2 ноября. «Реал» не возражает против этого. 

Вероятность переноса матча на другую дату очень высока. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoВаленсия
logoЛа Лига
происшествия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч «Валенсии» и «Реала» могут перенести из-за наводнения
88сегодня, 12:46
«Перес – босс. Идиот Винисиус трогает себя за яйца и получает красную, а ее отменяют. И что с игроками «Реала», трахнувшими девушек? Босс сказал «нет», и тишина». Экс-президент «Валенсии» Роч о Флорентино
7624 сентября, 08:20
Контракты о согласии на секс есть у ряда игроков в Испании. Они включают проникновение, оральный, анальный секс и «непреднамеренное насилие»
29511 сентября, 11:36
«Я не жертва, а палач расистов». 8 месяцев тюрьмы – за расизм в адрес Винисиуса
3711 июня, 22:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бу, испугались? 👻 Не бойтесь, это «Аэрофутбол»! Будет сложно, но вы пройдете эту игру
24 минуты назадСпецпроект
Журналист из Сальвадора поставил Родри на 7-е место в голосовании «Золотого мяча»: «Я не могу отдать приз за пять с половиной матчей. Испания нечестно выиграла Евро»
1531 минуту назад
Александр Мостовой: «Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы не можем поехать к ним?»
4850 минут назад
Чилийский журналист включил Родри, Лаутаро и Карвахаля в свою тройку на голосовании «Золотого мяча»: «Винисиуса и Беллингема – нет, потому что они очень плохо провели турниры сборных»
60сегодня, 14:14
«Спортинг» требует у «МЮ» 5 млн евро за переход тренерского штаба Аморима и дополнительную плату за немедленное расторжение контракта с Рубеном
39сегодня, 13:48
Моуринью пожаловался на предвзятое отношение судей в еврокубках: «На поле правила одинаковы для Месси и игроков-дебютантов. Это должно касаться и тренеров»
19сегодня, 13:31
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Брайтона», «МЮ» примет «Лестер», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»
31сегодня, 13:30
Матч «Валенсии» и «Реала» могут перенести из-за наводнения
88сегодня, 12:46
Педри – лучший молодой игрок Ла Лиги в октябре. Хавбек «Барсы» опередил Камавинга, Роке, Барриоса и Сучича
63сегодня, 12:34
Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до 2025 года. Он может вернуться в марте – к матчам с Аргентиной и Колумбией
28сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о «Тоттенхэме»: «Не умею творить чудеса. Я приехал к команде на 9-м месте, и мы прошли в ЛЧ – очень хорошо поработал, думаю»
1 минуту назад
Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Увольнять не нужно – смена тренеров через каждые полгода ни к чему хорошему не приведет»
115 минут назад
Защитник «Факела» Калинин: «Российский футбол не умер, а развивается – на 4 из 5 в нынешних условиях. Мы не деградируем»
216 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/8 финала. «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда играет с «Аль-Джабалайном»
1619 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Сочи» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Шинник» принимает «Чайку»
839 минут назадLive
Николич перед «Спартаком»: «Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно. Я живу ради таких игр»
12сегодня, 13:56
«Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте крайне сложно забивать по 30-40 за сезон». Пети о Криштиану
35сегодня, 13:14
«Если «Реал» считает, что УЕФА подкупил 100 журналистов, они должны это доказать». Комментатор Лама о «Золотом мяче»
67сегодня, 12:58
«Престон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2сегодня, 12:30
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
3сегодня, 12:00