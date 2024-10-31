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  • Дивеев о ежемесячных тратах: «От 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны»
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Дивеев о ежемесячных тратах: «От 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны»

Игорь Дивеев рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.

– СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

– Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза.

Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело, – сказал защитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
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