Дивеев о ежемесячных тратах: «От 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны»

Игорь Дивеев рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.

– СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

– Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза.

Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело, – сказал защитник ЦСКА .