  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Личка никогда не говорил: «Что за фуфло вы набрали? Месси мне привезите!» Все корректно и позитивно». Экс-директор «Оренбурга» о тренере
2

«Личка никогда не говорил: «Что за фуфло вы набрали? Месси мне привезите!» Все корректно и позитивно». Экс-директор «Оренбурга» о тренере

Бывший спортивный директор «Оренбурга» рассказал о работе с Марцелом Личкой.

– Тяжело было взаимодействовать с Марцелом вне поля?

– Что с Марцелом, что с Давидом [Деограсией] – «лейся, песня» (смеется). Не было абсолютно никаких проблем.

Знаешь, что меня всегда удивляло? Придешь весь на нервах, переживаешь: «Марцел, а людей хватит? А что с этой позицией? А тут травма?» А он в ответ: «Слушай, да мне вообще 15 человек достаточно – больше не надо».

Спрашиваешь: «Думаешь, этот потянет?» А он в ответ: «Дим, у него две ноги, две руки, голова. Это может, то может. Почему нет?»

Не было такого: «Что за фуфло вы набрали? Привезите мне Месси!» Никогда такого не было от слова совсем! Всегда только: «Дим, все хорошо. Будем работать и развивать».

Все максимально корректно и позитивно. Никогда не слышал ни от Марцела, ни от Давида, что все плохо, – заявил Дмитрий Андреев.

Личка возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года по июнь 2023-го. Сейчас чех тренирует московское «Динамо».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoДинамо Москва
logoОренбург
logoДмитрий Андреев
logoЧемпионат.com
logoМарцел Личка
logoДавид Деограсия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного, голодного ноунейма» 
12сегодня, 07:38
Личка и Пивоваров внесены в список «Миротворца» – из-за символического удара участника боевых действий перед игрой с махачкалинским «Динамо»
2728 октября, 17:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Перес решил не ехать на вручение «Золотого мяча». Некоторые люди в «Реале» посетили бы церемонию, но они приняли позицию президента (Relevo)
1 минуту назад
Шалимов о словах Карпина: «Наши комментаторы нормально работают. В Италии тренера просто уничтожили бы, в России все лайтово»
627 минут назад
Вадим Евсеев: «Сейчас все звезды – в Медиалиге, там морды бьют»
643 минуты назад
Георгий Черданцев: «Станкович разочаровывает, все с ним ясно, «Спартак» ничем не лучше, чем при Абаскале. Заслуги игрока не дают оснований говорить, что он успешный тренер»
6446 минут назад
«Реал» хочет наградить Винисиуса новым контрактом и уже связался с его окружением. Бразилец не будет спешить (Relevo)
4855 минут назад
Гвардиола о финале Кубка Англии с «МЮ» после победы в АПЛ: «У нас было небольшое похмелье»
25сегодня, 09:18
Пока все ждут, когда объявят нового главного тренера «МЮ» – мы ждем аккаунт-менеджера. Приходите работать в Спортс’’!
сегодня, 09:00Вакансия
Экс-директор «Оренбурга» о трансферах иностранцев: «Везде качает пропаганда, что у нас ужасная страна, но они приезжают и все видят. Сейчас благоприятный фон, к нам готовы ехать многие»
18сегодня, 08:56
Тчуамени теряет поддержку боссов «Реала», его уже не считают неприкосновенным. Анчелотти верит в хавбека, но признает его регресс
97сегодня, 08:43
Дивеев о ежемесячных тратах: «От 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны»
42сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Семак про махачкалинское «Динамо»: «Пропустили с игры всего 5 голов за 13 туров. «Зенит» ждет очень крепкий соперник, умеющий и обороняться, и контратаковать»
218 минут назад
«Краснодар» принимает «Оренбург». Быки, приходите на домашний матч!
36 минут назадРеклама
«Зениту» Кордобу нужно попытаться подписать. Это было бы логично». Лепехин о форварде «Краснодара»
1037 минут назад
Канте и Иньиго вошли в команду недели FC 25. 16 из 23 футболистов получили рейтинг 83 или ниже
53 минуты назадИгры
Актер, сыгравший Черенкова в фильме: «Федор Федорович хотел, чтобы папа им гордился. Это соотносится и с моей историей»
сегодня, 08:20Кино
Ольга Смородская: «На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера»
40сегодня, 07:56
Дмитрий Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного, голодного ноунейма» 
12сегодня, 07:38
«Краснодар» – футбольная машина с лучшим нападающим РПЛ. Кордоба умеет практически все». Гаранин о «быках» 
9сегодня, 07:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Неймара и Малкома в пятницу
7сегодня, 06:50
Кубок Испании. 1-й раунд. «Атлетико» в гостях у «Вика», «Сосьедад» Захаряна против «Хове Эспаньол»
1сегодня, 06:35