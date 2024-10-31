«Личка никогда не говорил: «Что за фуфло вы набрали? Месси мне привезите!» Все корректно и позитивно». Экс-директор «Оренбурга» о тренере

Бывший спортивный директор «Оренбурга» рассказал о работе с Марцелом Личкой.

– Тяжело было взаимодействовать с Марцелом вне поля?

– Что с Марцелом, что с Давидом [Деограсией] – «лейся, песня» (смеется). Не было абсолютно никаких проблем.

Знаешь, что меня всегда удивляло? Придешь весь на нервах, переживаешь: «Марцел, а людей хватит? А что с этой позицией? А тут травма?» А он в ответ: «Слушай, да мне вообще 15 человек достаточно – больше не надо».

Спрашиваешь: «Думаешь, этот потянет?» А он в ответ: «Дим, у него две ноги, две руки, голова. Это может, то может. Почему нет?»

Не было такого: «Что за фуфло вы набрали? Привезите мне Месси !» Никогда такого не было от слова совсем! Всегда только: «Дим, все хорошо. Будем работать и развивать».

Все максимально корректно и позитивно. Никогда не слышал ни от Марцела, ни от Давида, что все плохо, – заявил Дмитрий Андреев .

Личка возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года по июнь 2023-го. Сейчас чех тренирует московское «Динамо ».