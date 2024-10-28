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Личка и Пивоваров внесены в список «Миротворца» – из-за символического удара участника боевых действий перед игрой с махачкалинским «Динамо»

Тренер и гендиректор московского «Динамо» попали в базу «Миротворца».

В список украинского центра были внесены Марцел Личка и Павел Пивоваров, сообщает «Р-Спорт».

Причиной стала акция перед матчем Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Динамо» 18 сентября. Первый символический удар по мячу перед игрой нанес участник боевых действий Гаджимурад Казанбиев.

«Как генеральный директор футбольного клуба «Динамо» (Москва), Павел Пивоваров несет прямую ответственность за участие команды в вышеуказанной акции. Мероприятие наверняка было согласовано с Пивоваровым. Личка руководил командой в этом матче и несет полную ответственность за участие игроков «Динамо» в акции. Акция была наверняка согласована с Личкой заранее», – говорится в сообщении «Миротворца».

Также в базу включен директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев, которому вменяется приглашение ветеранов боевых действий и их семей на матч Кубка России с «Ростовом» в августе 2024 года.

Игроки, тренеры и боссы «Зенита» и ЦСКА попали в список «Миротворца» – из-за акции с детьми участников боевых действий

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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