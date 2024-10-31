Дмитрий Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного, голодного ноунейма»
– К Слишковичу существует скепсис: якобы недостаточно опытный тренер, чтобы вытаскивать команду с низов таблицы.
– Болельщик тоже говорит: «А давайте позовем Моуринью!» Я говорю утрированно. Можно назвать условного Черчесова. Но болельщик не понимает, что это специалист с уже определенным статусом и уровнем зарплаты. Даже сидя без команды, они не пойдут работать без понимания определенных вещей: что это за команда, за что будет бороться, какая у нее инфраструктура, какие будут трансферы.
У нас был Марцел [Личка], после – Ярошик, потом – Деограсия. Нам надо брать качественного, голодного ноунейма, который хочет сделать шаг в более статусный клуб, как это было с Марцелом. Это в любом случае огромные риски: как он приехал, как выстроил отношения с командой, попадешь или не попадешь. Очень много нюансов.
У «Оренбурга» нет возможности взять понятного для всех тренера. Нам надо искать и привозить. Это всегда сопряжено с рисками, – сказал бывший спортивный директор «Оренбурга».
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