Дмитрий Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного, голодного ноунейма» 

Дмитрий Андреев высказался о выборе тренеров в «Оренбурге».

– К Слишковичу существует скепсис: якобы недостаточно опытный тренер, чтобы вытаскивать команду с низов таблицы.

– Болельщик тоже говорит: «А давайте позовем Моуринью!» Я говорю утрированно. Можно назвать условного Черчесова. Но болельщик не понимает, что это специалист с уже определенным статусом и уровнем зарплаты. Даже сидя без команды, они не пойдут работать без понимания определенных вещей: что это за команда, за что будет бороться, какая у нее инфраструктура, какие будут трансферы.

У нас был Марцел [Личка], после – Ярошик , потом – Деограсия . Нам надо брать качественного, голодного ноунейма, который хочет сделать шаг в более статусный клуб, как это было с Марцелом . Это в любом случае огромные риски: как он приехал, как выстроил отношения с командой, попадешь или не попадешь. Очень много нюансов.

У «Оренбурга» нет возможности взять понятного для всех тренера. Нам надо искать и привозить. Это всегда сопряжено с рисками, – сказал бывший спортивный директор «Оренбурга ».