Ольга Смородская: «На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера»
Ольга Смородская считает, что Джону Кордобе не стоит переходить в «Спартак».
«Пока что Кордоба забил лучший гол сезона. Может, он забьет еще лучше. В «Краснодаре» Кордоба раскрылся по полной. Рада, что клуб попал в яблочко с этим переходом.
На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера», – сказала бывший президент «Локомотива».
У «Спартака» не в приоритете покупка Кордобы зимой. Клуб хочет взять более молодого форварда и центрального хавбека в январе (Metaratings)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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