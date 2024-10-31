Ольга Смородская: «На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера»

Ольга Смородская считает, что Джону Кордобе не стоит переходить в «Спартак».

«Пока что Кордоба забил лучший гол сезона. Может, он забьет еще лучше. В «Краснодаре » Кордоба раскрылся по полной. Рада, что клуб попал в яблочко с этим переходом.

На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера», – сказала бывший президент «Локомотива».

У «Спартака» не в приоритете покупка Кордобы зимой. Клуб хочет взять более молодого форварда и центрального хавбека в январе (Metaratings)