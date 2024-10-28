«Переход Кордобы в «Спартак» может состояться зимой. Все будет зависеть от позиции красно-белых». Кузьмичев о трансфере форварда «Краснодара»

Владимир Кузьмичев анонсировал возможный переход Джона Кордобы в «Спартак».

31-летний форвард выступает за «Краснодар » с 2021 года. В этом сезоне на его счету 6 голов и 3 ассиста в восьми матчах российской Премьер-лиги.

«Насколько я знаю, переход Кордобы в «Спартак» может состояться этой зимой. По крайней мере, так думают представители Кордобы.

Летом он мог оказаться в «Спартаке », но его агенты захотели большие подъемные, клуб не был готов платить огромные деньги.

Думаю, что тут уже все будет зависеть от позиции «Спартака»: нужен он им или нет», – заявил российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев.

Мусаев о Кордобе: «Есть шансы, что уйдет, но есть шансы, что может остаться. «Краснодар» хочет сохранить его»