«Переход Кордобы в «Спартак» может состояться зимой. Все будет зависеть от позиции красно-белых». Кузьмичев о трансфере форварда «Краснодара»
Владимир Кузьмичев анонсировал возможный переход Джона Кордобы в «Спартак».
31-летний форвард выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне на его счету 6 голов и 3 ассиста в восьми матчах российской Премьер-лиги.
«Насколько я знаю, переход Кордобы в «Спартак» может состояться этой зимой. По крайней мере, так думают представители Кордобы.
Летом он мог оказаться в «Спартаке», но его агенты захотели большие подъемные, клуб не был готов платить огромные деньги.
Думаю, что тут уже все будет зависеть от позиции «Спартака»: нужен он им или нет», – заявил российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев.
Мусаев о Кордобе: «Есть шансы, что уйдет, но есть шансы, что может остаться. «Краснодар» хочет сохранить его»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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