Владислав Радимов: «Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу. Он стоит тех денег, которые фигурировали в СМИ»

Владислав Радимов считает, что «Спартаку» нужно было подписать Джона Кордобу.

31-летний колумбийский форвард «Краснодара» забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 8 играх в текущем сезоне Мир РПЛ .

«Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу . Я не знаю всех деталей, но думаю, что это большая ошибка.

Я не знаю суммы, но какие фигурировали в СМИ – он, конечно, стоит этих денег. Для нашего чемпионата однозначно», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Кордоба отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, форвард «Краснодара» хотел 5 млн единой суммой («СЭ»)