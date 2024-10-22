Владислав Радимов: «Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу. Он стоит тех денег, которые фигурировали в СМИ»
Владислав Радимов считает, что «Спартаку» нужно было подписать Джона Кордобу.
31-летний колумбийский форвард «Краснодара» забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 8 играх в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу. Я не знаю всех деталей, но думаю, что это большая ошибка.
Я не знаю суммы, но какие фигурировали в СМИ – он, конечно, стоит этих денег. Для нашего чемпионата однозначно», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Кордоба отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, форвард «Краснодара» хотел 5 млн единой суммой («СЭ»)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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