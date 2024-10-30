Каземиро сделал 3-й дубль за «МЮ» – «Лестеру» в Кубке лиги. У бразильца 3 гола в 2 последних матчах

Каземиро сделал третий дубль за «Манчестер Юнайтед».

32-летний бразилец дважды забил в первом тайме «Лестеру » (4:2, второй тайм) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

На 15-й минуте Каземиро исполнил дальний удар правой ногой, отправив мяч в дальний верхний угол. На 39-й после его удара головой мяч попал сперва в одну штангу, а затем в другую, после чего сам опорник добил его в сетку ногой.

Ранее Каземиро дважды забивал по два гола в матче за «МЮ » в 2023 году – «Редингу» (3:1) в Кубке Англии и «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов. Экс-хавбек «Реала» выступает за клуб с 2022 года.

В двух последних матчах за «Юнайтед » у футболиста 3 гола – он также забил «Вест Хэму» (1:2). Его подробная статистика – здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча «МЮ» после увольнения тренера Эрика тен Хага.