Артета о 3:0 с «Престоном»: «У «Арсенала» был очень хороший сплав опытных и молодых игроков, некоторые из них дебютировали на профессиональном уровне»
Микель Артета оценил победу над «Престоном» (3:0) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Результат очень позитивный. Мы победили, вышли в четвертьфинал, у нас были очень хорошие моменты и мы забили превосходные голы.
У нас был очень хороший сплав опытных и молодых игроков, некоторые из них дебютировали на профессиональном уровне, так что в целом это был очень хороший для нас вечер», – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Арсенала»
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