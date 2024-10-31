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  • Артета о 3:0 с «Престоном»: «У «Арсенала» был очень хороший сплав опытных и молодых игроков, некоторые из них дебютировали на профессиональном уровне» 
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Артета о 3:0 с «Престоном»: «У «Арсенала» был очень хороший сплав опытных и молодых игроков, некоторые из них дебютировали на профессиональном уровне» 

Микель Артета оценил победу над «Престоном» (3:0) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Результат очень позитивный. Мы победили, вышли в четвертьфинал, у нас были очень хорошие моменты и мы забили превосходные голы.

У нас был очень хороший сплав опытных и молодых игроков, некоторые из них дебютировали на профессиональном уровне, так что в целом это был очень хороший для нас вечер», – сказал тренер «Арсенала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Арсенала»
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