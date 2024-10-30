Фанаты «МЮ» скандировали имя ван Нистелроя на матче с «Лестером». Руд временно возглавил команду после ухода тен Хага
Фанаты «МЮ» поддержали Руда ван Нистелроя во время матча с «Лестером».
«Манчестер Юнайтед» принимает «Лестер» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Ван Нистелрой, временно исполняющий обязанности главного тренера после отставки Эрика тен Хага, проводит дебютный матч во главе команды.
В 1-м тайме игры болельщики на «Олд Траффорд» скандировали имя ван Нистелроя.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
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