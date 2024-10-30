Фанаты «МЮ» скандировали имя ван Нистелроя на матче с «Лестером». Руд временно возглавил команду после ухода тен Хага

Фанаты «МЮ» поддержали Руда ван Нистелроя во время матча с «Лестером».

«Манчестер Юнайтед » принимает «Лестер » в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Ван Нистелрой, временно исполняющий обязанности главного тренера после отставки Эрика тен Хага, проводит дебютный матч во главе команды. В 1-м тайме игры болельщики на «Олд Траффорд» скандировали имя ван Нистелроя . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:1, первый тайм).