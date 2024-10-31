Бруну сделал дубль в первом матче после отставки тен Хага – с «Лестером». Капитан «МЮ» забил первые голы в сезоне
Бруну Фернандеш сделал дубль в матче с «Лестером».
Капитан «Манчестер Юнайтед» дважды забил в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (5:2, второй тайм).
На 36-й минуте Бруну отправил мяч в сетку ворот «Лестера» ударом со штрафного. На 59-й португалец забил, перехватив мяч после неточного паса Калеба Околи.
В первом матче после увольнения Эрика тен Хага Фернандеш забил свои первые голы за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Подробную статистику Бруну можно найти здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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