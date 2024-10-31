Бруну сделал дубль в первом матче после отставки тен Хага – с «Лестером». Капитан «МЮ» забил первые голы в сезоне

Бруну Фернандеш сделал дубль в матче с «Лестером».

Капитан «Манчестер Юнайтед» дважды забил в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (5:2, второй тайм).

На 36-й минуте Бруну отправил мяч в сетку ворот «Лестера » ударом со штрафного. На 59-й португалец забил, перехватив мяч после неточного паса Калеба Околи.

В первом матче после увольнения Эрика тен Хага Фернандеш забил свои первые голы за «Манчестер Юнайтед » в нынешнем сезоне. Подробную статистику Бруну можно найти здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.