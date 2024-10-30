Файзуллаев о Пьяниче: «Футболист мирового класса, с ним играть легко. Получаю удовольствие и опыт, когда вместе тренируемся»

Аббосбек Файзуллаев высказался о Миралеме Пьяниче.

«Получаю удовольствие и опыт, когда мы вместе тренируемся и играем. Он игрок мирового класса, дает команде очень многое. С ним играть легко», – сказал полузащитник ЦСКА .