Йован Танасиевич: «Пьянич в России увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение»
Йован Танасиевич высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.
– Летний новичок Миралем Пьянич недавно дал интервью, где опроверг сам себя. В 2022-м он отказался приезжать на товарищеский матч с Россией, а теперь призывает допустить сборную и клубы к международным турнирам. Как вы это объясняете?
– Думаю, некоторые вещи он просто не знал. А сейчас приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами.
Человек может изменить мнение, когда получит полную информацию. Видимо, это нормально, – сказал бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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