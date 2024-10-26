Йован Танасиевич: «Пьянич в России увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение»

Йован Танасиевич высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

– Летний новичок Миралем Пьянич недавно дал интервью, где опроверг сам себя. В 2022-м он отказался приезжать на товарищеский матч с Россией, а теперь призывает допустить сборную и клубы к международным турнирам. Как вы это объясняете?

– Думаю, некоторые вещи он просто не знал. А сейчас приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами.

Человек может изменить мнение, когда получит полную информацию. Видимо, это нормально, – сказал бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба.