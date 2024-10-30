Снуп Догг хотел бы приобрести акции «Селтика»: «У них особенные фанаты. Мне нравится, что Рейнольдс сделал с «Рексхэмом»

Снуп Догг может приобрести акции «Селтика» в будущем.

Американский рэпер Снуп Догг рассказал, что его вдохновила история актера Райана Рейнольдса, ставшего совладельцем «Рексхэма ».

Артист болеет за шотландский клуб 20 лет, его состояние оценивается в 155 млн долларов.

«Мне нравится, что Райан сделал с «Рексхэмом» – это отличная история.

Инвестиции в спортивную команду – то, к чему я присматриваюсь на протяжении длительного времени. Если бы представился шанс инвестировать в «Селтик », я был бы сумасшедшим, если бы не попробовал.

Я очень много раз смотрел футбол в Европе, но никогда не видел таких фанатов, как у «Селтика». В них есть что-то особенное. Об их фанатах говорят по всей Европе – лучшие игроки и тренеры мира говорят, что нет ничего лучше «Селтик Парк », и я хочу быть частью этого.

Их маскот – гончая Хупи. Снуп Догг становится Хупи-гончей – это просто брак, заключенный на небесах. Заголовки будут писаться сами по себе», – заявил музыкант.