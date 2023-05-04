Snoop Dogg о покупке «Оттавы»: «Это не шутка. Команда сделает разворот с нами. Люблю город – там мне расстилают красную ковровую дорожку»

Теги Оттава бизнес НХЛ музыка Хоккей

Рэпер Snoop Dogg объяснил желание купить «Оттаву».

Ранее стало известно, что рэпер примет участие в консорциуме предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, который рассчитывает приобрести канадский клуб.

«Это не шутка и не трюк. Это не какой-то образ или подобие игры.

Мы составили план сотрудничества и сказали: «Давайте сделаем это вместе. Давайте объединим усилия и попытаемся заполучить «Оттаву». Мы можем изменить ситуацию в «Оттаве» и НХЛ.

Я хочу получить «Оттаву», потому что «Оттава» хочет меня. Это процветающий город.

Команда сделает разворот, когда мы станем владельцами. Игроки воодушевлены. Сообщество воодушевлено. Чувствую, это то, что нужно Оттаве.

Я люблю этот город. Каждый раз, когда я проезжаю по нему, для меня расстилают красную ковровую дорожку. Болельщики, город. Каждый. Это ни что иное, как любовь.

Когда путешествуешь по миру столько же, сколько я, есть определенные места, которые остаются в сердце.

Куда бы я ни приезжал в Канаде, везде относились с любовью, но в Оттаве есть что-то свое. А когда появляется возможность купить команду? Это идеальный момент», – сказал музыкант.

12 комментариев

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invincible
Про дорожку - видимо метафора...)
+34
-1
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Niko [Ars]
Ottawa Smokers 😁
+18
0
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Милостивый Государь
главное, что в Канаде легалайз
+4
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ABarca777
Ответ invincible
Про дорожку - видимо метафора...)
100%
+3
0
+3
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Metaphrast
Ответ Niko [Ars]
Ottawa Smokers 😁
Weeders
+3
-1
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Хей-Хо, а ну пошли!
Забористую где-то взял.
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Мурат Морин
Конаттаво Снупа
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Ваня-председатель
Помню, в школе слушал Снуп доги дога, даже в стенгазету про него писал
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niemi
Ну, хотя бы с дорожкой определились.
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