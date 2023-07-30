Рэпер Jay-Z может возглавить группу инвесторов, которые купят «Тоттенхэм» за 2+ млрд фунтов (Daily Express)

У «Тоттенхэма» может смениться владелец.

По данным Daily Express US, американский рэпер Jay-Z готов возглавить группу инвесторов и приобрести «Тоттенхэм». При поддержке других инвесторов Jay-Z может заплатить более 2 млрд фунтов.

Нынешний владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис может продать клуб на фоне обвинений в мошенничестве и инсайдерской торговле. Ему грозит длительное тюремное заключение.

86-летний Льюис – основатель инвестиционной компании Tavistock Group, его состояние оценивается в 6,55 миллиарда долларов. Британский миллиардер владеет мажоритарным пактом акций « » с 2001 года.

Леви – не владелец «Тоттенхэма». Реальный собственник купил клуб на деньги от «величайшего ограбления Банка Англии»