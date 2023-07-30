Рэпер Jay-Z может возглавить группу инвесторов, которые купят «Тоттенхэм» за 2+ млрд фунтов (Daily Express)

Теги премьер-лига Англия бизнес Тоттенхэм Jay-Z Джозеф Льюис музыка Футбол

У «Тоттенхэма» может смениться владелец.

По данным Daily Express US, американский рэпер Jay-Z готов возглавить группу инвесторов и приобрести «Тоттенхэм». При поддержке других инвесторов Jay-Z может заплатить более 2 млрд фунтов.

Нынешний владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис может продать клуб на фоне обвинений в мошенничестве и инсайдерской торговле. Ему грозит длительное тюремное заключение.

86-летний Льюис – основатель инвестиционной компании Tavistock Group, его состояние оценивается в 6,55 миллиарда долларов. Британский миллиардер владеет мажоритарным пактом акций «Тоттенхэма» с 2001 года.

Леви – не владелец «Тоттенхэма». Реальный собственник купил клуб на деньги от «величайшего ограбления Банка Англии»

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18 комментариев

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Манковский
Первые два трансфера будут Депай и Промес.
+30
-1
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WhatZ
Ответ dreamstep
Как интересно они на Тоттенхэме собрались зарабатывать?
а как Тоттенхэм сейчас зарабатывает?
+10
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chernika from S-Pb
"Niggas in London", получается?
+9
-1
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Marina_Greta
Ответ chernika from S-Pb
"Niggas in London", получается?
Лондон чёрный?
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Николай Корягин
А Бейонсе тренером сделать
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Metallurg111
Ответ dreamstep
Как интересно они на Тоттенхэме собрались зарабатывать?
Тоттенхэм всегда в топе команд по заработку
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red hikkikomori
Когда вдохновился лондонским граймом)
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avcgloronalduMU
после ухода Кейна могут и за миллиард купить
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Spaten
Пиши с новой строчки: «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть»
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Noxalas
Господи, какие же отвратительные новостники стали. Предложения в некоторыхновостях формулируются через одно место, ссылка с имени владельца клуба ведет на 35 летнего вратаря...
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Олег Иванов
Канье Уэст может приобрести Нюрнберг.
0
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Marina_Greta
Ответ dreamstep
Как интересно они на Тоттенхэме собрались зарабатывать?
11 Кейнов найти.
+2
-2
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kenny_182
Ответ dreamstep
Как интересно они на Тоттенхэме собрались зарабатывать?
У клуба самый современный стадион в Европе, в одном из самых богатых на события городов мира: это и концерты, и матчи НФЛ, сборной, битком набитый стадион на каждом матче и событии. В этом году там выступят RHCP, Beyonce, Lady Gaga, Guns’n’Roses.
Команда до прошлого сезона регулярно в ЛЧ и ЛЕ пылила - это тоже деньги немалые, телеправа в Англии очень нехило приносят денег и призовые от АПЛ, реклама, спонсорство, атрибутика, итд итп. Уж с доходной частью там точно никаких проблем нет.
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red hikkikomori
Ответ Манковский
Первые два трансфера будут Депай и Промес.
Третий - Леао)
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Stewart D.
Ответ Манковский
Первые два трансфера будут Депай и Промес.
Скепта
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