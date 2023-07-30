Рэпер Jay-Z может возглавить группу инвесторов, которые купят «Тоттенхэм» за 2+ млрд фунтов (Daily Express)
У «Тоттенхэма» может смениться владелец.
По данным Daily Express US, американский рэпер Jay-Z готов возглавить группу инвесторов и приобрести «Тоттенхэм». При поддержке других инвесторов Jay-Z может заплатить более 2 млрд фунтов.
Нынешний владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис может продать клуб на фоне обвинений в мошенничестве и инсайдерской торговле. Ему грозит длительное тюремное заключение.
86-летний Льюис – основатель инвестиционной компании Tavistock Group, его состояние оценивается в 6,55 миллиарда долларов. Британский миллиардер владеет мажоритарным пактом акций «Тоттенхэма» с 2001 года.
Леви – не владелец «Тоттенхэма». Реальный собственник купил клуб на деньги от «величайшего ограбления Банка Англии»
Команда до прошлого сезона регулярно в ЛЧ и ЛЕ пылила - это тоже деньги немалые, телеправа в Англии очень нехило приносят денег и призовые от АПЛ, реклама, спонсорство, атрибутика, итд итп. Уж с доходной частью там точно никаких проблем нет.