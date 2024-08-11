Дрейк помог «Венеции» избежать банкротства. Клубу были нужны 40 млн евро в прошлом сезоне

Дрейк спас «Венецию» от банкротства, профинансировав клуб в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 « » играла в Серии А впервые за 20 лет. Потратив около 20 млн евро на трансферы перед началом сезона, клуб оказался в долгах. По итогам сезона «Венеция» вылетела.

В сезоне-2023/24 клубу потребовалось немедленное вложение 10 млн евро, чтобы избежать банкротства, и еще 30 млн евро, чтобы клуб мог продолжить деятельность.

Тогда совладелец «Венеции» Брэд Кацуяма обратился к своему другу Мэтту Бабелю, бренд-менеджеру рэпера Дрейка, за помощью.

«Венеция – невероятный город, и «Венеция» всегда была особенным клубом. Я поговорил с Дрейком, затем мы с Брэдом обсудили в деталях, как мы можем помочь.

В течение двух недель мы заключили сделку и собрали деньги, необходимые для выплаты зарплат и избегания банкротства», – рассказал Бабель GQ Italia.

Клуб снова поднялся в высший дивизион через плей-офф в начале июня нынешнего года.

Стоит отметить, что в новом сезоне бренд Nocta, совместный проект Nike и Дрейка, станет техническим партнером итальянского клуба.