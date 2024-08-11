Дрейк помог «Венеции» избежать банкротства. Клубу были нужны 40 млн евро в прошлом сезоне

Теги серия А Италия бизнес Д2 Италия Венеция Nike Дрейк деньги музыка Футбол

Дрейк спас «Венецию» от банкротства, профинансировав клуб в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 «Венеция» играла в Серии А впервые за 20 лет. Потратив около 20 млн евро на трансферы перед началом сезона, клуб оказался в долгах. По итогам сезона «Венеция» вылетела.

В сезоне-2023/24 клубу потребовалось немедленное вложение 10 млн евро, чтобы избежать банкротства, и еще 30 млн евро, чтобы клуб мог продолжить деятельность.

Тогда совладелец «Венеции» Брэд Кацуяма обратился к своему другу Мэтту Бабелю, бренд-менеджеру рэпера Дрейка, за помощью.

«Венеция – невероятный город, и «Венеция» всегда была особенным клубом. Я поговорил с Дрейком, затем мы с Брэдом обсудили в деталях, как мы можем помочь.

В течение двух недель мы заключили сделку и собрали деньги, необходимые для выплаты зарплат и избегания банкротства», – рассказал Бабель GQ Italia.

Клуб снова поднялся в высший дивизион через плей-офф в начале июня нынешнего года.

Стоит отметить, что в новом сезоне бренд Nocta, совместный проект Nike и Дрейка, станет техническим партнером итальянского клуба.

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17 комментариев
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а где он был когда Мордовию закрывали???тупо показуха
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Молодец , только пусть перестанет букмекерам жертвовать
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Ответ Dexter Morgan
Вот за это респект. Друг Конора же. Такие никого и никогда в беде не бросают. А у нас дегенераты вложились бы в Медиалигу для всяких отбросов общества.
И их можно понять. Не знаю как там в медиалиге, но ты бы вложился в клуб где основная задача это распилить бабло между агентом и директорами ?
+9
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Ответ Ubik-city
Витя АК помог «Мордовии» избежать банкротства.
Не помог.
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Молодец
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Дрейк это вам не пёс, который развалил родной клуб.
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Ответ Dima Kakdima
а где он был когда Мордовию закрывали???тупо показуха
Где он был, когда Бордо был в жопе?
+4
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Вот за это респект. Друг Конора же. Такие никого и никогда в беде не бросают. А у нас дегенераты вложились бы в Медиалигу для всяких отбросов общества.
+15
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+3
Воспитанники барсы наоборот банкротят родной клуб😡
+6
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+3
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Молодец , только пусть перестанет букмекерам жертвовать
Если бы всё потраченное у буков вложил в Венецию, они бы уже наверное на выход в еврокубки претендовали)
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Спасибо Дрейк!
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Мужик.
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Ответ Dima Kakdima
а где он был когда Мордовию закрывали???тупо показуха
где он был когда Вестфолд пал!?
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Ответ red hikkikomori
Если бы всё потраченное у буков вложил в Венецию, они бы уже наверное на выход в еврокубки претендовали)
Он с них еще больше зарабатывает))) у него контракт с букмекером
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