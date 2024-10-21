Чалов сделал ассист (ну, почти) против АЕК. Но когда начнет забивать – и что мешает?

Разбираемся.

Спортс’’ показал топ-матч чемпионата Греции АЕК – ПАОК с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского. Сыграли 1:1 – при активном участии Федора Чалова и Магомеда Оздоева.

Чалов почти отдал, Оздоев почти забил (ждем шутки в комментах). Но АЕК все равно был резвее

ПАОК вышел вперед на 15-й минуте после скидки Федора Чалова на Абдулу Рахмана Баба – экс-игрок «Челси» пробил вратаря со второй попытки. А если бы сразу, Федору записали второй ассист в Греции.

За минуту до гола Магомед Оздоев зарядил с левой ноги в перекладину, направление полета мяча немного изменил вратарь Томас Стракоша. АЕК сравнял еще в первом тайме благодаря форварду Францди Пьерро – итоговые 1:1 светились уже к 25-й минуте.

АЕК еще рассчитывал на пенальти, когда Баба неаккуратно влетел в Леви Гарсию. Главный арбитр проигнорировал момент, ВАР не вмешался.

Скамейка ПАОК в конце первого тайме тоже злилась из-за судейства. В ответ на незафиксированный фол против защитника Отто вспыхнул главный тренер Рэзван Луческу. «Судья снова здесь», – его фраза с намеком на прошлые матч с АЕК. После игры он еще что-то кричал и жестикулировал в адрес трибун.

● Чалов провел на поле 62 минуты: однажды пробил мимо, дважды успешно шел в дриблинг. От лидера ЦСКА ждали, что он будет звездой греческой лиги, поборется за звание лучшего бомбардира, но пока с голами грустно: Федор забил только раз, когда вратарь сам ударил в форварда мячом.

● Магомед Оздоев сыграл 75 минут. Он уже давно адаптировался. Едва не забил АЕК, а еще классно работал в защите: совершил четыре перехвата, три выноса и один отбор. Правда, схватил желтую за споры с арбитром. У Оздоева тоже один гол в этом сезоне.

Вадим Лукомский в конце репортажа похвалил россиян за матч против АЕК: «Чалов по сути сделал голевую, которая просто не пошла в статистику. Мне кажется, свои котировки в глазах Луческу поднял. У Оздоева хороший объем работы, в первом тайме у него еще были силы подключаться до штрафной. Во втором, кажется, подустал – может быть, одна из причин замены. Но в целом тоже качественный матч. Оба могут занести эту встречу в актив».

Из-за этой ничьей ПАОК уступил первое место «Арису» Магомеда-Шапи Сулейманова – решают дополнительные показатели.

Следующий матч чемпионата Греции в прямом эфире на Спортсе’’ – ПАОК против «Ламии» 3 ноября.

Эльвин Керимов подробно разобрал отрезок Чалова в Греции. Почему так мало голов?

Мнение комментатора «Матч ТВ» и Спортса’’ (подписывайтесь на его телеграм-канал ):

– Любому нападающему для уверенности нужны голы – думаю, в какой-то момент Федю может прорвать. Матч с АЕК – очень тяжелый для любого нападающего, потому что ПАОК мало владел мячом, моментов, соответственно, тоже мало. Нужно выжать максимум из того, что есть.

Чалов отчасти это сделал: поучаствовал в голевой атаке при угловом, сделал скидку на Баба, который забил, но голевую не записали. Здорово Чалов открылся, сделал именно скидку, а не ударил. В моментах Федор себя показывает – может быть, их пока не очень много, это еще зависит от сценария, обстоятельств матча.

Похожая ситуация была в Стамбуле. Тоже «Галатасарай» доминировал, больше владел мячом – и у ПАОК было мало моментов. В таких матчах любому нападающему тяжело.

В процессе адаптации, думаю, все нормально: партнеров он понимает, единоборства выигрывает, скидывает мячи, вовлечен в игру. Естественно, хочется большего, но и ПАОК сейчас не в какой-то феноменальной форме. Если брать старт сезона, это проблемная команда. Трудности в позиционных атаках, не очень много моментов. И это связано в том числе с формой других лидеров.

Чалов себе работу на поле найдет. Может быть полезен не только в завершении, но и в подыгрыше, может участвовать в комбинациях и отходить в глубину, освобождать пространство для партнеров. Но важно, чтобы и поддержка была на уровне.

Сейчас не в лучшей форме Иоаннис Константелиас, главная молодая звезда греческого футбола. Живкович не так хорош. Все вместе дает такой результат.

Интересно посмотреть на Федора в предстоящих матчах. Сегодня у Рэзвана Луческу просто не было выбора. Конкурент Чалова Тарик Тиссаудали не был заявлен, Брандон Льямас полтора месяца не играл, после травмы мог только выйти на замену. Это шанс для Федора, и в голевом моменте он поучаствовал.

В дерби с «Арисом» Чалов только вышел на замену, у него был один хороший момент: убрал мяч под себя, пробил, но во вратаря. Моментов мало – это системная проблема, проявляется во многих матчах. Как только наберет форму весь ПАОК, Чалову будет проще.

Я не скидываю ответственность на партнеров Чалова. Это все-таки командная работа. Естественно там есть игроки, которые вытягивают команду, как Живкович в прошлом сезоне. С отсутствием забивных нападающих у ПАОК была проблема уже тогда: Льямас из центра только семь забил, Мбвана Саматта вообще не заиграл.

Чалова подписали, чтобы это решить – пока не очень получается. Но надеемся, что голы придут.

Как Ловрен очутился в ПАОК – ушел из «Зенита» и сборной одновременно, через год оказался не нужен «Лиону»

Фото: paokfc.gr