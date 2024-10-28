ПАОК проиграл ОФИ (1:2), ведя к 77-й минуте – у команды Чалова и Оздоева 1 победа в 7 последних матчах. Магомед провел 90 минут, Федора не было в заявке
ПАОК проиграл дома ОФИ в 9-м туре чемпионата Греции.
Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел полный матч. ПАОК повел на 35-й минуте: Кирилл Десподов забил со штрафного.
На 77-й минуте ОФИ отыгрался, а на 79-й забил победный мяч. У итальянского форварда Эдди Сальседо ассист и второй гол.
Форвард ПАОК Федор Чалов не попал в заявку на игру.
Для ПАОК это 4-е поражение в 7 последних матчах, на этом отрезке в течение месяца у команды одна победа.
ПАОК идет на 2-м месте в чемпионате Греции, на одно очко впереди теперь «Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова, сыгравший на выезде вничью 1:1 с «Панатинаикосом» (россиянин на поле не вышел).
В 10-м туре ПАОК сыграет на выезде против «Ламии» – игру 3 ноября в 21:30 мск смотрите в прямом эфире на Спортсе’‘
Опубликовано: Sports
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