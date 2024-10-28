Ван Нистелрой – новый главный в «МЮ», вместо Тен Хага. Вот путь легенды к этой работе

Нидерландская смена.

«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага после поражения от «Вест Хэма». Боссы клуба не выдержали 14-го места к концу октября и 21-го в Лиге Европы без побед.

Главным как минимум пока будет Руд ван Нистелрой – легенда клуба в структуре с начала сезона, а теперь выходит на первый план.

Руд ван Нистелрой летом неожиданно вернулся в «Манчестер Юнайтед». Неожиданно, потому что Руд уже поработал главным (сезон в ПСВ), но ради «Юнайтед» откатился к должности ассистента Эрика тен Хага.

Его появление был частью глобальной перестройки, тогда пришли еще трое: ассистент Рене Хаке, тренер вратарей Йелле тен Рувелар и Андреас Георгсон под стандарты. «Руд и Рене привнесут в коллектив свои глубокие знания и новую энергию, − объяснял Тен Хаг. − Сейчас самое время обновить тренерский состав, чтобы выйти на новый уровень».

У Ван Нистелроя сразу был очевидный плюс: статус среди фанатов − и новичков «МЮ» (об этом ниже). Надежный The Times сразу после назначения Тен Хага в 2022-м предполагал: Эрик позовет кого-то из нидерландских тренеров, связанных с «Манчестер Юнайтед» − соотечественник, знакомый с реалиями клуба (Ван Перси, Ван Нистелрой, Стам) упростит работу и коммуникацию. Спустя два года Руд доехал.

«Не вижу риска в том, чтобы собрать вокруг себя много нидерландцев, – защищался Тен Хаг. – В первую очередь я смотрю на качество. Мы играем в АПЛ, нам нужны лучшие игроки и тренеры. Многие в АПЛ окружают себя специалистами высшего класса, людьми, которым доверяют и знают много лет. Мы видим, что испанцы берут в команду испанцев, немцы – немцев, и так далее. Я тоже искал людей, которых знаю. [К тому же] Ван Нистелрой – замечательный и опытный тренер, у которого есть ДНК «Юнайтед».

Сразу казался очевидным ракурс: Руда брали как запасной вариант. И вот он сработал.

«Юнайтед» − главный клуб в карьере Руда. Но ушел он со скандалом

«Я люблю футбол, мне нравится определенный стиль игры. В «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс всегда гнал нас вперед: смотреть вперед, играть вперед, забрасывать в штрафную, бить по воротам. Я любил такой стиль как футболист, всегда хотел играть подобным образом. Хочу передать эти ощущения моим командам и игрокам», – рассказывал Руд.

«Юнайтед» – главный клуб в карьере голландца: 150 голов за 219 матчей. В 2003-м забил в 10 матчах чемпионата кряду – рекорд держался до 2015 года.

С «Юнайтед» Ван Нистелрой взял чемпионство, Кубок Англии, Суперкубок и Кубок лиги. Из личных наград − звание игрока года в АПЛ, «Золотая бутса» АПЛ и ЛЧ (трижды!).

Но ушел Руд со скандалом. Перед финалом Кубка Англии-2005 Ван Нистелрой через агента запросил трансфер: чувствовал застой в команде и не верил, что «Юнайтед» выиграет ЛЧ с молодежью в атаке, считал Руни и Роналду сырыми.

Летом Фергюсон уговорил Ван Нистелроя остаться, но в 2006-м та самая молодежь вытеснила Руда. В финале Кубка лиги-2006 против «Уигана» Фергюсон не выпустил голландца даже на замену: хотел дать поиграть Саа и новичкам Видичу и Эвра. Ван Нистелрой прямо на скамейке наговорил лишнего в адрес Фергюсона – шотландец несколько игр не выпускал в старте. Команда не стала хуже: выигрывали и без него, а молодые забивали.

А затем Ван Нистелрой вообще не попал в заявку на последний матч сезона с «Чарльтоном». После игры появилась информация: форварда отстранили из-за стычки с Роналду на тренировке. Руд психовал, что португалец передерживает мяч и не пасует. Криштиану взбрыкнул в ответ, Ван Нистелрой не поверил.

«И что ты будешь делать? Пожалуешься папочке?» − Ван Нистелрой имел в виду помощника Карлуша Кейруша, но обращение задело Криштиану: в сентябре 2005-го у него умер отец. Футболисты сцепились, но их разняли.

Это был конец Ван Нистелроя в «МЮ»: летом его продали в «Реал».

Хотя все обиды давно забыты: Ван Нистелрой помирился с Фергюсоном через год после ухода из «Юнайтед».

«Я позвонил сэру Алексу и сказал: меня беспокоит, что после пройденного вместе мы не общаемся. И попросил прощения. Он тут же ответил: «Я очень рад, извинения приняты». Мы поддерживаем связь, и теперь я чувствую, что извинения того стоили, наши отношения снова наладились. Для меня это важно», − признавался Ван Нистелрой в разговоре с Гари Невиллом.

Ван Нистелрой – больше, чем тренер нападающих!

«Руд ван Нистелрой поможет любому игроку стать лучше. Я всегда был о нем очень высокого мнения, он фантастический бомбардир. Думаю, с его приходом в клуб каждый игрок атаки получит огромную помощь и толчок в развитии», − говорит Энди Коул.

Первые результаты уже видны: журналисты, гонявшие с «МЮ» в тур по США, отмечали, что Ван Нистелрой много общается с Маркусом Рэшфордом: постоянно что-то подсказывает и дает инструкции.

Но, по словам Джеймса Дакера из The Telegraph, нидерландец не хочет, чтобы его считали исключительно тренером нападающих – он отлично разбирается и в обороне. Объясняет Гус Петерс, который пишет про ПСВ для голландской национальной газеты de Volkskrant: «В первом же разговоре Руд сказал нам: «Ван Нистелрой-игрок не отражает мой характер: я был эгоистичным и сосредоточенным только на забивании голов − это не я настоящий. Ван Нистелрой-тренер работает в команде и смотрит на общую картину».

«Он поможет команде и отдельным игрокам, будет работать со всеми игровыми функциями, в особенности улучшать атаку и прессинг», − подчеркивает Тен Хаг.

Уже за первый месяц в клубе Ван Нистелрой получил охапку комплиментов. Хвалили его не только игроки атаки – вот, например, слова голкипера Тома Хитона:

«Руд великолепен, меня поражает детальность в его работе. Кто-то может подумать, что его привели сюда из-за статуса легенды «Юнайтед», но нет: я присутствовал на нескольких командных собраниях, Руд был превосходен».

Ветеран Джонни Эванс объяснял: «Ван Нистелрой рассказал, как играл под руководством Мануэля Пеллегрини (в «Реале» и «Малаге» – Спортс») и работал с тренерами по обороне. Он многому научился в Испании. Приятно, что с нами работает специалист такого уровня. Я вырос, боготворя Руда. Когда его карьера в «Юнайтед» подходила к концу, мне довелось потренироваться с ним пару раз».

The Guardian резюмировал: Ван Нистелрой красноречив, на тренировках очень громок и в равной степени хорош в работе с защитниками и нападающими. У него особая аура. Кажется, последнее объясняет целую порцию хвалебных отзывов: от Ван Нистелроя действительно исходит уверенность.

Настоящий man-management, сэр Алекс гордится.

«Самое важное, что я извлек, работая с сэром Бобби Робсоном и сэром Алексом Фергюсоном, – умение выстраивать отношения с отдельными людьми, − признавался Руд для Daily Mail. − Это не футболист перед тобой, это человек. Когда достигаешь этой связи, получаешь максимальную отдачу от людей, и с этого момента можешь помогать им строить их карьеры. Я никогда не забываю об этом принципе. Иногда нужно быть жестким, а иногда заботливым».

Яп Стам не оценивал тренерские навыки Ван Нистелроя, но говорил для The Athletic про противоположное мнение, полезное для Тен Хага: «Тренеру нужны люди, которые пойдут против вас, поставят под сомнение ваши идеи. Надеюсь, новые помощники Тен Хага будут именно такими».

Ван Нистелрой − кумир молодых. Сразу впечатлил двух новичков

Скоулз был уверен, что связь Ван Нистелроя с клубом поможет молодой команде Тен Хага: «Игроки «МЮ», которые добивались успеха в прошлом, знают, как побеждать, и понимают, что нужно для достижения успеха. Надеюсь, что Руд сможет передать часть знаний молодым игрокам, которые еще не достигли успеха такого же уровня».

И это правда. Особая сила Руда − какая ирония после всего, что наговорил Фергюсону − в работе с молодыми. В юношеской команде ПСВ подтягивал Нони Мадуэке реализацию. «Руд мне очень помог, я многому научился у него», – говорил вингер.

В основной команде ПСВ вытянул Коди Гакпо на уровень трансфера в «Ливерпуль» и доверием раскрыл Хави Симонса − после ухода тренера полузащитник решил вернуться в «ПСЖ».

«С момента прихода Руда я пытаюсь получить от него советы, общаться с ним как можно больше, − рассказывал Итан Уитли, нападающий из академии «Юнайтед», который провел предсезонку с основой. − Я считаю его одним из лучших форвардов, которые когда-либо играли за клуб, и нет никого другого, у кого бы я мог научиться большему».

Джошуа Зиркзе тоже был в восторге − хоть уже и не совсем молодежь: «Руд ван Нистелрой – один из тех игроков, которым ты хочешь быть, когда играешь в футбол с друзьями. Сейчас он здесь, в «Юнайтед» – и это особенное чувство».

Аура Ван Нистелроя впечатляет даже будущих игроков «МЮ»: Фабрицио Романо рассказывал, что Руд сыграл ключевую роль в трансфере 16-летнего нападающего «Арсенала» Чидо Оби-Мартина в «Юнайтед»: детально описал игроку план развития в клубе.

Руд уже проявил себя главным: два трофея с ПСВ. Но руководство не поддержало

Ван Нистелрой закончил игровую карьеру в 35 лет и сразу стал тренировать.

«Желание стать тренером пришло ко мне в последний год в «Малаге», − вспоминал Руд. − В этом смысле мне очень помог Мануэль Пеллегрини. В последний сезон я играл все меньше, но он помог мне определиться: попросил меня помогать молодежи, думать о помощи в раздевалке и на тренировках. Там были Иско, Хуанми, Портильо, Кастильехо... Они только начинали, а я начал им помогать. Именно тогда у меня появилась идея стать тренером».

Ван Нистелрой-тренер прошел всю молодежную систему ПСВ − от U-10 до основной команды, иногда отлучаясь на работу в сборной Нидерландов: ассистировал Хиддинку, Блинду и Де Буру.

В 2022-м Руда впервые назначили главным тренером – все тот же ПСВ. Пришел после Рогера Шмидта, который провел там два года и занял второе место в сезоне-2021/22 (уступил два очка «Аяксу») – после чего решил не продлевать контракт.

Гус Петерс рассказывал: Ван Нистелрой дважды отказался от позиции главного, но новый спортивный директор ПСВ Марсель Брандс уговорил.

«Важно понимать: Руд-тренер не хотел перепрыгивать ступеньки и получать работу такого уровня, будучи неготовым, − объясняет Петерс. − Он хотел остаться еще на год в резервной команде или перейти в клуб поменьше. Например, подхватить «Херенвен».

Ван Нистелрой в дебютном матче взял с ПСВ Суперкубок, обыграв «Аякс» со счетом 5:3. А в апреле 2023-го одолел их же по пенальти в финале Кубка Нидерландов. Но проиграл марафон – в Эредивизи отстал от амстердамцев на 7 очков, снова второе место для ПСВ.

Несмотря на трофеи, у Руда не задались отношения с руководством, из-за этого и подал в отставку: «Мы шли хорошо и завоевали кубки, но между мной и руководством не было доверия. Не осталось другого выбора, кроме как уйти», – цитирует AS.

Ван Нистелрой сидел без работы год − потратил время на обучение: «После ухода из ПСВ я стал уделять больше времени общению с другими тренерами. Я попросился в Мадрид, где Карло Анчелотти пригласил меня постажироваться неделю. Я посещал каждую тренировку, каждое собрание и многому у него научился.

Я также позвонил Пеллегрини, который пригласил меня в Севилью, где он сейчас работает с «Бетисом». Это прекрасные моменты для меня, чтобы учиться».

Весной 2024-го Руд признавался: есть предложения из Нидерландов, но хочет поработать в Испании, Англии или Германии. Летом на Руда выходили «Бернли» и «Лестер» – предложили роль главного тренера. Отказался ради возвращения в «Юнайтед».

«Всем очевидно, что сделает «Манчестер Юнайтед», если уволит Эрика тен Хага. Назначит Руда ван Нистелроя», − Дуайт Йорк озвучивал очевидное несколько месяцев назад.

Да и сам Тен Хаг признавал: «Он очень амбициозный, у него отличный набор навыков для главного тренера».

Вот теперь и проверим.

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Фото: Gettyimages.ru /Ash Donelon/Manchester United, Matthew Peters/Manchester United, Photo Prestige/Soccrates, Mike Hewitt, Alex Livesey; East News /Justin Fine/Cal Sport Media via AP Images, AP Photo/Andres Kudacki, MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP, Pro Shots/Sipa USA