«Черенков был кем-то вроде Месси или Роналду для советского футбола. Его талант чтили везде». Непомнящий об экс-игроке «Спартака»

Валерий Непомнящий сравнил Федора Черенкова с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Фильм «Федя. Народный футболист» о бывшем игроке «Спартака» и сборной СССР выйдет в широкий прокат в 31 октября.

«С большим удовольствием посмотрел фильм. Меня эта картина взволновала. Не считаю себя большим специалистом в драматургии, режиссуре, игре актеров. Но это для меня в данном случае и не важно. Здорово, что снимают кино о наших легендах: о Яшине, Стрельцове, а сейчас и о Черенкове. Теперь болельщикам «Спартака» есть чем гордиться. Да и в целом, думаю, эта работа понравится зрителям, получит позитивную оценку.

К большому сожалению, я не был знаком с Федором - мы тогда жили с ним в разных странах. При этом, конечно, видел некоторые его игры. Понимаю роль Черенкова в советском футболе. Считаю, он очень отличался своими игровыми качествами от современников.

А тогда, заметьте, был совсем не слабый уровень. И я могу назвать Федора не прозаиком футбола, а именно поэтом! Думаю, для советского футбола он был кем-то вроде Месси или Криштиану Роналду. Его талант чтили везде: и в Киеве, и в Тбилиси. Про спартаковцев, понятное дело, даже и не говорю», – сказал бывший тренер сборной Камеруна и многих иностранных клубов.