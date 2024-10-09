Карпин о Черенкове: «Для России он как Месси для Аргентины. Всегда был примером и делал на поле вещи, которые для меня были непостижимы»

Валерий Карпин сравнил Федора Черенкова с Лионелем Месси.

Сегодня вечером главный тренер и футболисты сборной России посетили предпремьерный показ фильма о Черенкове «Федя. Народный футболист».

«Сегодня попкорн можно. Игру отменили, так что теперь можно.

Мне посчастливилось два с половиной года поиграть с Федором вместе. У него была тяжелая судьба: и человеческая, и футбольная. Моменты, которые вы увидите в фильме, тяжелые для футболиста.

У вас тоже могут быть такие ситуации. Например, когда я вас выгоняю со сборов в Новогорске. Но Федор прошел через все трудности и смог пронести свой футбол для нашего поколения.

Для нас он был всегда примером и делал на поле те вещи, которые для меня были непостижимы. Делал то, что дано не каждому. Считаю, что он для России как Месси для Аргентины », – сказал Карпин игрокам перед сеансом.

Федор Черенков – рекордсмен «Спартака » по сыгранным матчам за клуб, трехкратный чемпион Советского Союза и России в составе красно-белых. Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года, ему было 55 лет.