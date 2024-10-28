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Дочь Черенкова: «В детстве ревновала отца к футболу – казалось, он отнимает у меня его. Федор не хотел, чтобы его дети профессионально занимались спортом»

Дочь Федора Черенкова ревновала отца к футболу.

28 октября в Москве состоится премьера фильма об игроке «Спартака» и сборной СССР «Федя. Народный футболист».

«Мы вместе практически никогда не смотрели матчи. В детстве я очень ревновала отца к футболу, потому что мне казалось, что футбол отнимает у меня его.

Сам он никогда не хотел, чтобы его дети профессионально занимались спортом, потому что он знал, что это такое.

Не знаю, отдам ли я своего ребенка в какой-то спорт, но если у него будут способности и желание, то все возможно», – рассказала дочь Федора Черенкова Анастасия.

Игроки, тренеры и ветераны «Спартака» посмотрели фильм о Черенкове на «Лукойл Арене»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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ТАСС
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