Фомин о фильме про Черенкова: «Понравился, было интересно. Запомнилось, как партнеры пытались «прикрыть», где-то помочь, пошутить, такое часто встречается»

Даниил Фомин оценил фильм про Федора Черенкова «Федя. Народный футболист».

«Фильм понравился, интересно было смотреть. Больше всего мне запомнились моменты, когда партнеры пытались «прикрыть», где-то помочь, пошутить. Это очень зацепило.

Такое часто встречается в команде, и интересно было со стороны посмотреть», – сказал полузащитник «Динамо » после просмотра фильма на предпремьерном показе для сборной России.

В прокат картина о бывшем полузащитнике «Спартака » выйдет 31 октября.