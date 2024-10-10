Фомин о фильме про Черенкова: «Понравился, было интересно. Запомнилось, как партнеры пытались «прикрыть», где-то помочь, пошутить, такое часто встречается»
Даниил Фомин оценил фильм про Федора Черенкова «Федя. Народный футболист».
«Фильм понравился, интересно было смотреть. Больше всего мне запомнились моменты, когда партнеры пытались «прикрыть», где-то помочь, пошутить. Это очень зацепило.
Такое часто встречается в команде, и интересно было со стороны посмотреть», – сказал полузащитник «Динамо» после просмотра фильма на предпремьерном показе для сборной России.
В прокат картина о бывшем полузащитнике «Спартака» выйдет 31 октября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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