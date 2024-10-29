Телохранитель президента «Бешикташа» напал на репортера после дерби с «Галатасараем» из-за поста в соцсетях – у него был разбит нос и рассечена щека. Клуб утверждает, что журналист был в состоянии опьянения

Охранник президента «Бешикташа» ударил репортера после матча с «Галатасараем».

Дерби в 10-м туре турецкой Суперлиги завершилось победой «Галатасарая » со счетом 2:1.

После матча телохранитель президента «Бешикташа » Хасана Арата Сезгин Гюльнар подрался с репортером Эмре Капланом, освещающим матчи «Галатасарая». В результате нападения у Каплана был разбит нос и рассечена щека – журналиста доставили в больницу на скорой помощи и впоследствии выписали.

Суд в Стамбуле принял решение об аресте Гюльнара – телохранителю президента «Бешикташа» были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, а также нарушении общественного порядка на спортивных мероприятиях. По словам Гюльнара, конфликт с репортером возник из-за сделанной им ранее публикация в соцсетях, однако он отрицает факт нападения на Каплана, утверждая, что причиной травм стали разбитые очки его друга, присутствовавшего при разговоре.

«Бешикташ» выступил с заявлением по поводу инцидента.

«Мы очень внимательно следим за процессом в отношении Сезгина Гюльнара, арестованного из-за ссоры, вспыхнувшей после сообщения фанатика, притворявшегося журналистом, который, как было доказано судом, находился в состоянии алкогольного опьянения, в адрес нашего президента и вице-президента.

Наши юристы и менеджеры находятся в контакте со всеми соответствующими подразделениями. Дело не в представителе прессы, а в неуважительном сообщении, которое не имеет ничего общего с профессией и принципами журналистики – это словесное оскорбление и подстрекательство, еще одна форма социального насилия, которая угрожает нашей стране каждый день.

Призываем все административные, судебные и уполномоченные учреждения и организации соблюдать законы и провести беспристрастное расследование инцидента. Никто не должен сомневаться в том, что мы выясним, кто замешан в инциденте – от судей до журналистов, – и какова была его цель. Мы поделимся этой информацией с нашими болельщиками и всей нацией», – говорится в заявлении клуба.