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  • 50 ультрас «Фенербахче» напали на пятерых фанатов «МЮ» в Стамбуле перед матчем ЛЕ. Одного болельщика ударили монтировкой (Daily Mail)
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50 ультрас «Фенербахче» напали на пятерых фанатов «МЮ» в Стамбуле перед матчем ЛЕ. Одного болельщика ударили монтировкой (Daily Mail)

Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «МЮ» в Стамбуле.

Сегодня «Фенербахче» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы.

В среду вечером около 50 ультрас турецкого клуба атаковали английских фанатов, сообщает Daily Mail. Нападение произошло у отеля Grand Hisar.

«Около 50 из них напали на нас [группу из пяти человек]. Один парень преследовал меня по улице, притворяясь, что хочет помочь, а затем ударил меня в челюсть», – заявил один из пострадавших.

Другой фанат рассказал, что видел, как одного болельщика ударили монтировкой.

Группировка ультрас «Фенербахче», совершившая нападение, опубликовала фото участников после потасовки с подписью: «Манчестер теперь и правда красный».

Также ультрас опубликовали скриншот переписки, где болельщики «МЮ» якобы согласились на столкновение. Daily Mail отмечает, что оно может быть фэйковым.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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