Экс-игрок Турции и «Фенербахче» Акын получил огнестрельное ранение в ногу во время нападения после матча Лиги Европы

Серхат Акын получил огнестрельное ранение в ногу во время вооруженного нападения.

Экс-игрок сборной Турции и «Фенербахче» в настоящее время выступает в роли телевизионного эксперта. Нападение на него произошло, когда он выходил из телестудии в Стамбуле после вчерашнего матча «Фенербахче» с «Юнионом » (2:1) в Лиге Европы .

О случившемся Акын сообщил в соцсетях, выложив фото ранения с подписью: «Они прострелили мне ногу после программы, наше последнее слово – «Фенербахче». После этого он был доставлен в больницу.

На инцидент отреагировала турецкая футбольная федерация, осудившая случившееся и пожелавшая экс-футболисту скорейшего выздоровления.

Нападение также осудил «Фенербахче », заявивший, что виновные должны быть привлечены к ответственности как можно скорее.

Фото: instagram.com/stories/serhatakin