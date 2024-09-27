Экс-игрок Турции и «Фенербахче» Акын получил огнестрельное ранение в ногу во время нападения после матча Лиги Европы
Серхат Акын получил огнестрельное ранение в ногу во время вооруженного нападения.
Экс-игрок сборной Турции и «Фенербахче» в настоящее время выступает в роли телевизионного эксперта. Нападение на него произошло, когда он выходил из телестудии в Стамбуле после вчерашнего матча «Фенербахче» с «Юнионом» (2:1) в Лиге Европы.
О случившемся Акын сообщил в соцсетях, выложив фото ранения с подписью: «Они прострелили мне ногу после программы, наше последнее слово – «Фенербахче». После этого он был доставлен в больницу.
На инцидент отреагировала турецкая футбольная федерация, осудившая случившееся и пожелавшая экс-футболисту скорейшего выздоровления.
Нападение также осудил «Фенербахче», заявивший, что виновные должны быть привлечены к ответственности как можно скорее.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Sabah
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