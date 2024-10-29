«Назначение Хави в «МЮ» – это прыжок веры, у него нет опыта за рубежом. Решение уже есть – ван Нистелрой». Балаге о сменщике тен Хага
Гильем Балаге считает, что Хави не подходит «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» в понедельник объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера. Экс-тренер «Барселоны» и «Аль-Садда» Хави упоминался в числе претендентов на замену нидерландцу.
«У Хави нет опыта работы за рубежом, кроме Катара. Его назначение было бы прыжком веры. Ему потребуется трансформация состава, потому что его стиль отличается.
На мой взгляд, решение для «Манчестер Юнайтед» уже есть – Руд ван Нистелрой. Думаю, Хави не подходит для того, что ищет «Манчестер Юнайтед», – сказал журналист Гильем Балаге.
Сегодня стало известно, что «МЮ» готов выплатить 10 млн евро отступных за тренера «Спортинга» Рубена Аморима.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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